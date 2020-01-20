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Apple показала, на що здатна селфі-камера iPhone 11: круті відео

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iPhone 11 не боїться ані снігу, ані морозів - фото 1
iPhone 11 не боїться ані снігу, ані морозів

Одним з найбільш помітних поліпшень кожного нового покоління смартфонів Apple, разом із процесором, стає камера. Раніше компанія у першу чергу приділяла увагу основному модулю, але тепер прагне покращувати і фронтальний.

У нових рекламних роликах корпорація продемонструвала можливості селфі-датчика iPhone 11 і iPhone 11 Pro в екстремальних умовах.

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Новим жанром, який стане доповненням традиційних селфі, стане "слофі", яке представила компанія Apple. Це короткі відеоролики, які можна розшифрувати як "Slo-Mo Селфі". Уповільнена зйомка на фронтальну камеру продемонстрована в нових комерційних відео компанії – Backflip і Whiteout.

Якщо класичне уповільнення відео Slo-Mo з'явилося в смартфонах Apple ще кілька років тому, то слофі – унікальна функція, доступна лише на iPhone 11, 11 Pro і 11 Pro Max.

Під час відеозйомки смартфон буквально пройшов крізь шквал снігу, але, з огляду на захищеність пристрою, такий "холодний душ" йому не страшний.

За запевненням компанії, нове покоління фронтальних камер, встановлених в iPhone 11, здатне підтримувати зйомку з частотою до 120 fps. При цьому 12-мегапіксельний модуль також здатний знімати відео 4K @ 60 fps з підтримкою режиму Smart HDR для максимального динамічного діапазону зображення.

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Джерело: macrumors
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