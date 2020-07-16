Художник з Китаю створює мінімалістичні комікси з несподіваною кінцівкою

Просто, елегантно і дотепно – саме такими словами можна описати комікси від китайського ілюстратора Танго Гао. Хлопець малює досить мінімалістичні чорно-білі комікси, які зрозумілі без слів.

Танго займається ілюстрацією з 2010 року, за цей час він намалював понад 3,5 тисячі смішних картинок з несподіваною кінцівкою. Прості на перший погляд роботи хлопця не тільки підіймають настрій, а й змушують задуматися. Зібрали для вас найкращі роботи.

І ще: Візажистка створює на своєму тілі ілюзії, які здатні обдурити ваші очі

Читайте також: Золоті руки: дивіться, як зі шматка дерева зробили точну копію Audi Q7