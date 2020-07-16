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Художник з Китаю створює мінімалістичні комікси з несподіваною кінцівкою

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Художник з Китаю створює мінімалістичні комікси з несподіваною кінцівкою - фото 1

Просто, елегантно і дотепно – саме такими словами можна описати комікси від китайського ілюстратора Танго Гао. Хлопець малює досить мінімалістичні чорно-білі комікси, які зрозумілі без слів.

Танго займається ілюстрацією з 2010 року, за цей час він намалював понад 3,5 тисячі смішних картинок з несподіваною кінцівкою. Прості на перший погляд роботи хлопця не тільки підіймають настрій, а й змушують задуматися. Зібрали для вас найкращі роботи.

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Художник з Китаю створює мінімалістичні комікси з несподіваною кінцівкою - фото 416118

Художник з Китаю створює мінімалістичні комікси з несподіваною кінцівкою - фото 416119

Художник з Китаю створює мінімалістичні комікси з несподіваною кінцівкою - фото 416120

Художник з Китаю створює мінімалістичні комікси з несподіваною кінцівкою - фото 416121

Художник з Китаю створює мінімалістичні комікси з несподіваною кінцівкою - фото 416122

Художник з Китаю створює мінімалістичні комікси з несподіваною кінцівкою - фото 416123

Художник з Китаю створює мінімалістичні комікси з несподіваною кінцівкою - фото 416124

Художник з Китаю створює мінімалістичні комікси з несподіваною кінцівкою - фото 416125

Художник з Китаю створює мінімалістичні комікси з несподіваною кінцівкою - фото 416126

Художник з Китаю створює мінімалістичні комікси з несподіваною кінцівкою - фото 416127

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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