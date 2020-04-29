Експерти назвали найпопулярніший у світі смартфон

Аналітичний ресурс DeviceAtlas опублікував результати дослідження, присвяченого популярності смартфонів. Представлений рейтинг дозволив визначити, який гаджет має найбільший попит у різних регіонах, а за яким значаться найвищі показники продажів серед окремо взятих моделей.

За даними джерела, звання найпопулярнішого пристрою дісталося представленому ще у 2016 році смартфону iPhone 7.

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iPhone 7 посів перше місце у рейтингу найпопулярніших смартфонів

Хоча апарат не може похвалитися великими продажами в останні два роки, він залишається одним з найбільш використовуваних гаджетів, судячи з використовуваного веб-трафіку. Другий рядок рейтингу розділили Samsung Galaxy S8 і Galaxy S9 – обидві моделі затребувані у десятках країнах по всьому світу.

Серед найбільш продаваних смартфонів у Північній Америці першими знову опинилися гаджети Apple – лідерство утримують iPhone 11 і iPhone XR. Згідно з наведеною статистикою аналітичного агентства Counterpoint Research, у поточному році на ці дві моделі припадає близько 12% і 6% продажів відповідно на території регіону. Більш того, перші п'ять рядків у США займають саме смартфони з яблуком на логотипі.

У США надзвичайно популярні iPhone 11 та iPhone XR

В Європі ж топ продажів мобільних пристроїв відкрив Samsung Galaxy A50, який обігнав iPhone XR і iPhone 11, а четверту і п'яту сходинку посіли Samsung Galaxy A10 і A40 відповідно.

Зовсім інша картина спостерігається на китайському ринку – там список бестселерів очолили OPPO A5 і A9, що посідають першу і другу позиції у зведеному рейтингу моделей.

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