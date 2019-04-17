iPhone 2019 по продуктивності "взує" більшість сучасних ультрабуків

Журналіст Джейсон Крос з Macworld зробив кілька прогнозів щодо того, чого слід очікувати від чипа A13, яким будуть оснащені iPhone 2019. Спойлер: продуктивність нових смартфонів від Apple буде вищою, ніж у більшості ультрабуків сучасності.

Джейсон Крос вважає, що процесори цього року будуть побудовані за 7-нм техпроцесом, адже TSMC не встигне підготувати необхідну кількість 5-нм чипів. Через більшого розміру чипи A13 отримають таку ж кількість транзисторів, що і в A12x, встановлених в останніх моделях iPad Pro.

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При цьому журналіст зазначає, що Apple навряд чи збільшить кількість високопродуктивних ядер процесора з 2 до 4.

Я підозрюю, що чипи Apple A13 будуть оснащені двома високопродуктивними, а також чотирма енергоощадними ядрами процесора з невеликою ймовірністю збільшення кількості високопродуктивних ядер з 2 до 3.

Процесори A-серії 2019 року можуть отримати деякі архітектурні зміни і, можливо, вищі пікові частоти для збільшення продуктивності пристрою.

В останні роки приріст продуктивності одноядерних процесорів Apple був досить стабільним і, якщо ця тенденція збережеться, нові процесори зможуть набрати в одноядерному тесті Geekbench 4 майже 5200 балів. Це значно вище за оцінку будь-якого Android-телефону і навіть деяких ультрабуків. Продуктивність у багатоядерних тестах складніше прогнозувати, але вона може досягати 15-16 тисяч балів.

Інсайдери вважають, що цього разу Apple вразить прихильників компанії / igeeksblog

Крос не очікує значного прогресу в розвитку GPU через обмеження пропускної здатності пам'яті, тому він вважає, що новітні чипи Qualcomm випереджають A13. Також він зазначив, що збільшення на 40% кількості транзисторів у процесорах Apple позначиться на можливостях ШІ.

Я думаю, що компанія продовжить активно працювати в напрямку розвитку машинного навчання на пристроях і в обробці зображень.

У минулому році Apple значно покращила Neural Engine у чипах A12. У порівнянні з Neural Engine A11, який може виконувати 600 мільярдів операцій на секунду, процесор A12 став у вісім разів швидшим при п'ятьох трильйонах операцій на секунду.

Машинне навчання і штучний інтелект – це найважливіші складові iPhone: від створення якісних фотографій і відео до інструментів доповненої реальності та Siri. Якби Apple оголосила, що Neural Engine у процесорі A13 може виконувати 20 трильйонів операцій на секунду, я був би вражений, але не здивований, – каже Крос.

Крім цього, журналіст зазначив, що, можливо, Apple стане однією з перших компаній, яка включить апаратне забезпечення для кодування та декодування нового відеокодека AV1 завдяки можливостям нових процесорів.

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