На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
iPhone 2019 по продуктивності "взує" більшість сучасних ультрабуків
-
- 17
Журналіст Джейсон Крос з Macworld зробив кілька прогнозів щодо того, чого слід очікувати від чипа A13, яким будуть оснащені iPhone 2019. Спойлер: продуктивність нових смартфонів від Apple буде вищою, ніж у більшості ультрабуків сучасності.
Джейсон Крос вважає, що процесори цього року будуть побудовані за 7-нм техпроцесом, адже TSMC не встигне підготувати необхідну кількість 5-нм чипів. Через більшого розміру чипи A13 отримають таку ж кількість транзисторів, що і в A12x, встановлених в останніх моделях iPad Pro.
І ще: Дитина заблокувала батьківський iPad на 48 років
При цьому журналіст зазначає, що Apple навряд чи збільшить кількість високопродуктивних ядер процесора з 2 до 4.
Я підозрюю, що чипи Apple A13 будуть оснащені двома високопродуктивними, а також чотирма енергоощадними ядрами процесора з невеликою ймовірністю збільшення кількості високопродуктивних ядер з 2 до 3.
Процесори A-серії 2019 року можуть отримати деякі архітектурні зміни і, можливо, вищі пікові частоти для збільшення продуктивності пристрою.
В останні роки приріст продуктивності одноядерних процесорів Apple був досить стабільним і, якщо ця тенденція збережеться, нові процесори зможуть набрати в одноядерному тесті Geekbench 4 майже 5200 балів. Це значно вище за оцінку будь-якого Android-телефону і навіть деяких ультрабуків. Продуктивність у багатоядерних тестах складніше прогнозувати, але вона може досягати 15-16 тисяч балів.
Крос не очікує значного прогресу в розвитку GPU через обмеження пропускної здатності пам'яті, тому він вважає, що новітні чипи Qualcomm випереджають A13. Також він зазначив, що збільшення на 40% кількості транзисторів у процесорах Apple позначиться на можливостях ШІ.
Я думаю, що компанія продовжить активно працювати в напрямку розвитку машинного навчання на пристроях і в обробці зображень.
У минулому році Apple значно покращила Neural Engine у чипах A12. У порівнянні з Neural Engine A11, який може виконувати 600 мільярдів операцій на секунду, процесор A12 став у вісім разів швидшим при п'ятьох трильйонах операцій на секунду.
Машинне навчання і штучний інтелект – це найважливіші складові iPhone: від створення якісних фотографій і відео до інструментів доповненої реальності та Siri. Якби Apple оголосила, що Neural Engine у процесорі A13 може виконувати 20 трильйонів операцій на секунду, я був би вражений, але не здивований, – каже Крос.
Крім цього, журналіст зазначив, що, можливо, Apple стане однією з перших компаній, яка включить апаратне забезпечення для кодування та декодування нового відеокодека AV1 завдяки можливостям нових процесорів.
Читайте також: Названо основні нововведення iOS 13: фанатам Apple сподобається майже все
-
20:23Ой, лишенько: біопластик завдає довкіллю більше шкоди, ніж звичайний
-
19:53Ольга Сумська спокусила шанувальників гарячими архівними фото
-
19:42У мережу злили нові фото Mercedes-Benz GLS третього покоління
-
19:27В Ботсвані знайшли рідкісний 20-каратний синій алмаз: фотофакт
-
19:24Вихідні у квітні 2019 в Україні: коли і скільки вихідних на свята
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:15Українці за кордоном: куди їздили та скільки витрачали грошей у 2018 році
-
18:55Журнал Time опублікував список 100 найвпливовіших людей 2019 року
-
18:42iPhone 2019 по продуктивності "взує" більшість сучасних ультрабуків
-
18:28Науковці вперше дізналися повний хімічний склад молока
-
18:23СК ДНІПРО 1 – ШАХТАР онлайн трансляція: дивитись півфінал Кубка України
-
18:15Гороскоп на 18 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Сороміцькі анекдоти: веселі жарти про стосунки та секс (18+)
-
17:59Гаррі Поттер, Володар персня і Сяйво: монтажер з США поміщає свою кішку в популярні фільми
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:41Елементарні способи, які допоможуть побороти прокрастинацію
-
17:35Тоня Матвієнко – Доберман: дивіться новий кліп, присвячений Арсену Мірзояну
-
17:23Настя Каменських спокусила мережу чуттєвим знімком
-
17:12У нову GTA VI зможуть зіграти не всі: відома причина
-
16:58PornHub створив новий розділ, який тебе здивує: відео
-
16:43Канадські астрономи готуються до Рожевої повні
-
16:17ІНГУЛЕЦЬ – ЗОРЯ онлайн трансляція: дивитися півфінал Кубка України
-
16:14Диво в пір'ях: Rihanna вразила новою зйомкою для глянцю
-
16:05Beyonce випустила альбом з виступами наживо: слухайте всі пісні
-
15:53Як відучити підлітка від фастфуду: поради психологів
-
19:24Вихідні у квітні 2019 в Україні: коли і скільки вихідних на свята
-
18:00Сороміцькі анекдоти: веселі жарти про стосунки та секс (18+)
-
14:50Сексуальний гороскоп для чоловіків: характеристика знаків Зодіаку
-
13:25Порошенко погодився на дебати 19 квітня на Олімпійському: названо час
-
11:50Як довго я на тебе чекала: чим закінчився серіал і чи буде продовження
-
09:00Зеленський розповів, хто отримає квитки на дебати 19 квітня
-
07:15Потепління і дощі: прогноз погоди 17 квітня в Україні
- 16 квітня
-
20:19Як виглядала Вітні Х'юстон на початку своєї кар'єри
-
18:21Відпочинок весною: чому варто поїхати в Альпи
-
16:30ТЕСТ: Вгадай, яке фото зроблене в Україні!
-
15:29Зеленський чи Порошенко: новий рейтинг і прогноз на 2 тур виборів 2019
-
14:07Спогади про Собор Паризької Богоматері: реакція зірок на пожежу в Нотр-Дамі
-
12:13Ідеальний гаджет для справжніх бороданів: огляд тримера від Philips
-
11:51Собор Паризької Богоматері: історія та цікаві факти про Нотр-Дам де Парі
-
07:15Дощі зі снігом: прогноз погоди 16 квітня в Україні
- 15 квітня
-
22:01Гра престолів 2019: найкращі жарти і меми про 1 серію 8 сезону
-
18:51Три речі, які чоловіки хочуть від жінок більше, ніж секс
-
16:15ТЕСТ: Яка роль Емми Вотсон підійшла б тобі?
-
15:20Гра престолів 8 сезон 2 серія: дата виходу і спойлери наступного епізоду
-
12:14Сповідь продавця: інтернет-магазини проти звичайних – як не купити кота в мішку
-
08:56Гра престолів 8 сезон 1 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери прем'єри 2019
-
07:15Цей простий секрет дозволяє з легкістю вивчати щось нове
- 14 квітня
-
21:22Ніякої відвертості: скільки жінок брешуть своїм партнерам про секс?
-
19:23ТОП-10 найкорисніших продуктів, якими не варто нехтувати
-
17:25Дівчина тижня: Анастасія Ломаченко, яка надихнула свого брата на перемогу