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iPhone 14 Pro нарешті зрівняється з ноутбуками Apple: що у них буде спільного

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iPhone 14 Pro отримає рекордну кількість оперативної пам'яті - фото 1
iPhone 14 Pro отримає рекордну кількість оперативної пам'яті

Скарбничку чуток про майбутні смартфони Apple поповнив звіт корейських інсайдерів. Вони стверджують, що iPhone 14 Pro відрізнятиметься від попередника не лише зовні.

Серйозні зміни відбудуться і під "капотом" флагманського iPhone 14 Pro. Як пише MacRumors, гаджет матиме дещо спільне з ноутбуками Apple.

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За даними користувача під ніком yeux1122 з посиланням на галузеві джерела, iPhone 14 Pro вперше в історії смартфонів Apple отримає 8 ГБ оперативної пам'яті. Не рекорд за мірками галузі, але раніше фірмові пристрої обходилися значно меншими обсягами оперативки завдяки оптимізації програмного забезпечення.

iPhone 14 Pro нарешті зрівняється з ноутбуками Apple: що у них буде спільного - фото 497500

Цю інформацію опублікував і аналітик компанії Haitong International Securities Джефф Пу. Він також зазначив, що базова версія пристрою отримає 6 ГБ RAM і може мати дисплей ProMotion з адаптивною частотою оновлення. За чутками, Pro-версію iPhone 14 також очікує суттєвий редизайн. На зміну характерному "чубчику" прийде врізана у матрицю фронтальна камера. Деякі датчики будуть приховані під екраном пристрою.

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