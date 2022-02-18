iPhone 14 Pro нарешті зрівняється з ноутбуками Apple: що у них буде спільного

Скарбничку чуток про майбутні смартфони Apple поповнив звіт корейських інсайдерів. Вони стверджують, що iPhone 14 Pro відрізнятиметься від попередника не лише зовні.

Серйозні зміни відбудуться і під "капотом" флагманського iPhone 14 Pro. Як пише MacRumors, гаджет матиме дещо спільне з ноутбуками Apple.

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За даними користувача під ніком yeux1122 з посиланням на галузеві джерела, iPhone 14 Pro вперше в історії смартфонів Apple отримає 8 ГБ оперативної пам'яті. Не рекорд за мірками галузі, але раніше фірмові пристрої обходилися значно меншими обсягами оперативки завдяки оптимізації програмного забезпечення.

Цю інформацію опублікував і аналітик компанії Haitong International Securities Джефф Пу. Він також зазначив, що базова версія пристрою отримає 6 ГБ RAM і може мати дисплей ProMotion з адаптивною частотою оновлення. За чутками, Pro-версію iPhone 14 також очікує суттєвий редизайн. На зміну характерному "чубчику" прийде врізана у матрицю фронтальна камера. Деякі датчики будуть приховані під екраном пристрою.

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