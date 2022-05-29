iPhone 13 Pro програв смартфону на Andoid: інсайдер здивував порівнянням камери

Смартфони iPhone користуються неабиякою популярністю далеко не в останню чергу через високий рівень зйомки. Але новеньких гаджет від Apple раптово поступився у цьому конкурентам з ОС Andoid.

Відомий концепт-дизайнер та інсайдер Бен Гескін регулярно ділиться цікавою інформацією про новенькі гаджети та їхній функціонал. Цього разу він вирішив порівняти роботу камер iPhone 13 Pro та Oppo Find X5 Pro. Останній смартфон складає цілком пристойну конкуренцію "яблучному" гаджету, як показує результат, яким Гескін поділився у своєму блозі у Twitter.

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Ні для кого не таємниця, що часто iPhone обираються саме завдяки якості зйомки, яка може перевищувати у рази якість у флагманів на ОС Android. Але новенький Oppo Find X5 Pro має основний об'єктив у 50 Мп, а iPhone 13 Pro - 12 Мп. Щоправда, це лише цифри, поки справа не доходить до результатів.

Кадр, знятий на iPhone 13 Pro:

twitter.com/BenGeskin

Кадр, знятий на Oppo Find X5 Pro:

twitter.com/BenGeskin

Кадр, знятий на iPhone 13 Pro:

twitter.com/BenGeskin

Кадр, знятий на Oppo Find X5 Pro:

twitter.com/BenGeskin

Як ви вважаєте, скільки років потрібно Apple, щоб досягти такого рівня фотографії? Я люблю iPhone, але мені не складе труднощів визнати, коли він не надто хороший. Схоже, іншим фанатам Apple це не під силу..., - зауважив інсайдер.

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