iPhone 13 отримає дисплей, який постійно буде увімкнений

Дисплей LTPO нового iPhone з частотою 120 Гц буде показувати частину інформації у режимі блокування. Така функція є на деяких телефонах з Android.

Так, постійно буде видно тільки час і заряд батареї, а нові повідомлення будуть з'являтися лише на мить, впевнений інсайдер Макс Вайнбах

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Вайнбах також заявив, що в цьому році дизайн гаджета може не сильно змінитися, за винятком матового покриття на моделях Pro. Численні попередні чутки говорять про те, що у iPhone 2021 року використовується менша виїмка для Face ID і передньої камери, а також можливий пристрій для зчитування відбитків пальців на дисплеї.

Також стверджується, що лінійка iPhone 13 буде оснащена поліпшеним надширококутним об'єктивом. Ще одним поліпшенням камери у новому iPhone стане підтримка відео в портретному режимі, над чим Apple працює досить довгий час.

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