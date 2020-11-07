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iPhone 13: новий апарат отримає надширококутну камеру
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Поки українці придивляються до iPhone 12, в мережу вже витекли характеристики наступних смартфонів виробництва Apple. За попередніми даними, топові моделі отримають оновлення надширококутних камер.
Так, лінійка серії 2H21 (яка, швидше за все, отримає назву iPhone 13), буде складатися з чотирьох апаратів, за аналогією з релізом смартфонів в цьому році: iPhone 13, 13 mini, 13 Pro і 13 Pro Max.
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Ці девайси будуть обладнані камерами наступного покоління, головною особливістю яких є не просто ширококутний, а надширококутний об'єктив. За словами джерела, якщо сенсор iPhone 12 Pro і Pro Max має апертуру f / 2.4, то оновлений сенсор отримає апертуру f / 1.8. Також очікується, що гаджети Pro і Pro Max отримають нову систему автофокусу.
Фахівець також поділився, що більшість замовлень (70%) на виробництво камер отримає тайванська компанія Largan Precision. Раніше Apple довіряла їй не більше 50% від загальної кількості замовлень.
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