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Двох австралійців на надувному матраці віднесло в море, поки вони пили пиво: відео

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Хлопців віднесло на кілька кілометрів від берега - фото 1
Хлопців віднесло на кілька кілометрів від берега

Думаємо, ви неодноразово чули про кумедні ситуації, коли людей на надувному матраці відносило у море. Цього разу героями стали двоє австралійців, котрих віднесло у вільне плавання, поки вони насолоджувалися пивом.

Друзі Джексон Перрі та Ноа Палмер захопили на надувний матрац сумку-холодильник з пивом і розслаблялися на березі у місті Манджера, на заході Австралії. Приятелі планували відплисти від пляжу максимум на 50 метрів, але в якийсь момент помітили, що вітер заніс їх значно далі.

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За словами Перрі, гребти руками назад у них у таку погоду не виходило, тому вони опинилися за декілька кілометрів від берега. Крім того, матрац почав здуватися, тому Перрі та Палмеру доводилося кожні десять хвилин злазити з нього і надувати. Коли вони майже допили пиво, їх також охопив страх через можливу появу акул.

Телефони обох хлопців майже розрядилися, але вони все ж змогли додзвонитися другові та попросити про допомогу. Той у результаті підібрав Перрі та Палмера на гідроциклі. У відкритому морі друзі пробули в цілому три години.

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Джерело: News.com.au
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