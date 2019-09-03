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iPhone 11 випробували на потужність: рекорд серед смартфонів

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iPhone 2020 - фото 1
iPhone 2020 / 24gadget

Новий iPhone протестували на потужність всього за кілька днів до презентації. В інтернеті з'явилися результати тестування смартфона з вражаючими цифрами.

Уже 10 вересня відбудеться презентація нових смартфонів від Apple, ймовірно, під назвою iPhone 11. До сьогоднішнього дня були відомі лише зовнішні дані, але сьогодні в інтернеті з'явився результат апаратного тесту в Geekbench 4, який показує суттєвий приріст продуктивності нових iPhone 11 завдяки новому процесору A13 Bionic.

І ще: З'явилося перше фото iPhone 11 зсередини

Характеристики iPhone 11 - фото 352230
Характеристики iPhone 11

На сайті Geekbench 4 засвітився якийсь пристрій під кодовою назвою iPhone 12,1, що працює на iOS 13.1 з ідентифікатором материнської плати N104AP. Остання назва вказує на те, що плата наступника iPhone XR мала внутрішнє кодову назву N104, а це означає, що таємнича новинка цілком може бути поліпшеним iPhone 11 XR і найдоступнішим смартфоном нової лінійки Apple.

Результати тестів продуктивності нового iPhone показали, що в одноядерному тесті він набрав 5415 балів, в мультиядерному – 11 294. У першому тесті показник гаджета 2019 року на 13% кращий за попередника, а в другому – ідентичний попередній моделі.

Читайте також: Оновлений рейтинг найпотужніших смартфонів за версією AnTuTu

Джерело: browser.geekbench
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