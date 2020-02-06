iPhone 11 Pro може бути небезпечним для здоров'я: що з ним не так

Смартфон – річ, з якою щодня не розлучається більшість людей. Він замінює будильник, фото і відеокамеру, блокнот, забезпечує доступ в інтернет і багато іншого. Але чи такі вже й безпечні гаджети, як може здатися на перший погляд?

Нещодавно вчені виявили, що Phone 11 Pro може бути небезпечним для здоров'я.

Варте уваги: Чи є життя після iPhone: смартфони для тих, хто хоче перейти на Android

Незалежні експерти після проведення дослідження у лабораторних умовах вважають, що ступінь випромінювання Phone 11 Pro перевищує у 2 рази допустиму норму. Як правило, нормою вважається, коли показник не перевищує 1,6 Вт/кг, а у нової моделі iPhone він становить 3,8 Вт/кг.

Інформація експертів зацікавила відповідні комісії, які раніше вже робили перевірку пристрою. У результаті була зроблена повторна перевірка гаджета в різних умовах.

Під час випробувань виявили, що iPhone у деяких моментах видавав показники, які трохи перевищували норму. Однак у цілому в комісії прийшли до висновку, що Phone 11 Pro придатний для експлуатації і не несе в собі загрозу.

Смартфони роблять повсякденне життя комфортнішим завдяки своїм корисним функціям. Однак важливо контролювати і знати рівень випромінювання, який може негативно впливати на здоров'я та самопочуття.

Читайте також: Як зекономити на покупці флагманського смартфона у 2020 році