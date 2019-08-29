Apple відкрила доступ до тестування iOS 13.1

У мережі стала доступна бета-версія оновлення iOS 13.1. Вона з'явилася в доступі ще до виходу оригінальної операційної системи.

Очікується, що в iOS 13.1 будуть доступні функції, які не встигли увійти в iOS13. Йдеться, зокрема, про можливість запуску автоматичних процесів через Швидкі команди. Також в картах повинна з'явитися опція поділитися з друзями приблизним часом прибуття.

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iOS 13.1 відрізняється незначними змінами інтерфейсу

Крім того, оновлення відрізняється незначними змінами інтерфейсу деяких елементів.

При цьому в компанії не пояснюють, чим викликаний такий ранній вихід бета-версії ОС. Відомо, що реліз оригіналу відбудеться у вересні цього року.

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