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Apple відкрила доступ до тестування iOS 13.1
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У мережі стала доступна бета-версія оновлення iOS 13.1. Вона з'явилася в доступі ще до виходу оригінальної операційної системи.
Очікується, що в iOS 13.1 будуть доступні функції, які не встигли увійти в iOS13. Йдеться, зокрема, про можливість запуску автоматичних процесів через Швидкі команди. Також в картах повинна з'явитися опція поділитися з друзями приблизним часом прибуття.
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Крім того, оновлення відрізняється незначними змінами інтерфейсу деяких елементів.
При цьому в компанії не пояснюють, чим викликаний такий ранній вихід бета-версії ОС. Відомо, що реліз оригіналу відбудеться у вересні цього року.
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