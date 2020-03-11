iPadOS 14 отримає нарешті довгоочікувану можливість

Apple завжди позиціонувала iPad як альтернативу традиційним комп'ютерам. Але без належної підтримки вбудованої миші реалізувати свій план повною мірою компанії не вдавалося. Тож розробники вирішили додати підтримку курсору миші в iPadOS 14 з наступним оновленням.

Додавання курсора сильно допоможе iPad зблизитися з настільним середовищем Mac. Це не перший натяк на те, що Apple планує ввести повну підтримку миші для iPad. Раніше ходили чутки, що Apple працює над новим дизайном клавіатури, в якій може з'явитися вбудований трекпад. Якщо в клавіатуру включається трекпад, то підтримка миші просто неминуча.

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Підтримка курсора миші в iPadOS 14 дозволить впровадити функціонал "правої кнопки" з контекстним меню, а також емуляцію зворотного тактильного зв'язку. Кінець кінцем, ніхто з нас не буде знати точно.

До слова, в iPadOS 13 вже є підтримка Bluetooth мишок, але реалізована вона не повною мірою, а лише як додаткова функція "спеціальних можливостей".

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