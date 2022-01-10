У Китаї з'явився найдовший підводний тунель для машин

У китайській провінції Цзянсу для руху автомобілів відкрили найдовший у державі підводний тунель. Вартість будівництва склала близько 1,56 мільярда доларів.

Тунель тягнеться під озером Тайху в провінції Цзянсу на сході Китаю, приблизно за 50 км на схід від Шанхаю, пише CNN. Його довжина становить 10,79 км.

І ще: У Техасі з'явиться найбільший у світі район із будинків, надрукованих на 3D-принтері

На будівництво 6-смугового тунелю шириною 17,45 метра пішло понад два мільйони кубометрів бетону. Стеля обладнана яскравими світлодіодними лампами, щоб увага водіїв не розсіювалася. Новий тунель є частиною шосе Чанчжоу-Усі, довжина якого 43,9 км.

Тунель є альтернативною швидкісною автомагістраллю для автомобілістів, що подорожують між Шанхаєм і Нанкіном, столицею Цзянсу.

Читайте також: У підземному тунелі Ілона Маска у Лас-Вегасі утворився затор: епічне відео