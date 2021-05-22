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Інженери створили робота-бармена, який може приготувати будь-який коктейль: відео
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Команда інженерів зібрала власну роботизовану станцію для приготування коктейлів. Пристрій сумісний з обладнанням промислового рівня та замінює відразу декілька спеціалізованих пристосувань.
Дослідники з компанії Teknic Servo позиціюють свій винахід як робота-бармена. Хоча він більше схожий на автоматизовану систему для приготування коктейлів, пише HackaDay.
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Перший прототип виконаний у вигляді демонстраційного проєкту для контролера ClearCore. Він взаємодіє з набором серводвигунів і датчиків, що дозволяє обертати карусель пляшок, а також перемішувати напої. Готовий коктейль відправляється на транспортний лоток, де його може взяти відвідувач.
Безпечна робота гарантована кількома захисними механізмами, що перешкоджають контакту сторонніх з обертовими деталями. Вибір напою відбувається на сенсорному екрані, де можна вказати склад коктейлю, а також кількість алкоголю і вміст цукру. Окремо вказується, що робот може приготувати абсолютно будь-який напій з доступного йому набору компонентів.
Повідомляється, що машина здатна автоматизувати роботу бармена, знизивши витрати та залежність від людського впливу.
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