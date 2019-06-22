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Інженери створили рибу-робота з синтетичною кров'ю: відео
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Співробітники Корнеллського і Пенсільванського університетів придумали, як підвищити час роботи автономного робота, призначеного для роботи у воді. Результатом роботи став гнучкий механізм, що нагадує за формою рибу.
Елементи "риби" нагадують справжні м'язи і суглоби. Оболонку створили з водонепроникного силікону. Всередині 40-сантиметрового робота є близько 200 мілілітрів рідкого електроліту, розподіленого рівномірно по системі судин.
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Каталізуюча електродами рідина призводить механізм в рух, змушуючи ворушитися його хвіст і плавники. "Кров" служить не тільки для вироблення енергії, а й виступає гідравлічною рідиною. Її подача в різні частини тіла робота дозволяє згинати його тіло і змінювати рух.
В результаті риба-робот здатна плисти навіть проти течії і тривалий час працювати без підзарядки. На тестах вона плавала дві години, а закладений ресурс автономності становить 36 годин. Тепер вчені хочуть застосувати принцип синтетичної крові не тільки в роботобудуванні, а й у виробництві електромобілів і літаків.
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