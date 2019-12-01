Інженери представили футуристичний концепт "літаючого" поїзда

Літаки не можна назвати екологічним видом транспорту, та й можливості з прокладання залізниць часто обмежені. Оригінальну альтернативу обом видам транспорту представила компанія Manyone.

Незвичайний концепт пропонує використовувати замість традиційних рейок футуристичну систему магнітних кілець, крізь які поїзд буде буквально летіти над будь-яким рельєфом місцевості.

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За задумом розробників, поїзд AeroSlide пересуватиметься крізь встановлені на спеціальних опорах кільця, не торкаючись землі.

Передбачається, що 250-метровий склад зможе розвивати швидкість до 800 кілометрів на годину виключно за допомогою електромагнітних полів. Щоб знизити вагу поїзда, автори проєкту пропонують використовувати резервуари з гелієм.

Manyone також розрахувала теоретичний маршрут, по якому буде рухатися AeroSlide. Він проходить через 41 місто Європи, Азії й Африки.

Щоправда, комплекс не здатний робити різкі повороти: навіть якщо замінити кільця еліпсами, відхилитися від початкового напрямку можна буде всього на 4° за 2 км, що можна порівняти з обмеженнями звичайних високошвидкісних поїздів.

Усередині AeroSlide планується облаштувати не тільки особисті кімнати для пасажирів, але і відкриті холи з біговими доріжками, рестораном та іншими зручностями.

Представники Manyone відзначили, що в майбутньому подорожі на AeroSlide і подібних видах транспорту можуть стати дешевшими, ніж на літаку, хоча відмовитися від літальних апаратів повністю поки не вийде.

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