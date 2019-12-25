Інженери Honda створили електромобіль, якому не потрібен водій

Компанія Honda анонсувала створення концепту електромобіля Augmented Driving Concept. Його оснастять гнучким автопілотом, який підійде для людей середнього віку. Електрокар покажуть на виставці Consumer Electronics Show в січні 2020 року, де відвідувачі зможуть зробити пробну поїздку на симуляторі.

Перехід до безпілотних автомобілів для різних поколінь проходить по-різному: молоді люди, які ніколи не вчилися водити, спокійно сприймають безпілотники, при цьому люди у віці не довіряють автопілоту. А прототип Augmented Driving Concept від Honda призначений для людей середнього віку, які хочуть отримувати задоволення від самостійного водіння, при цьому віддаючи частину управління розумним алгоритмам.

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"В автономному майбутньому покупці електромобілів Honda зможуть насолоджуватися мобільністю по-новому, якщо звільняться від відповідальності за водіння. Водночас клієнти можуть як і раніше отримати емоції від водіння. Концепція полягає в плавному переході від автономного до напівавтономного режиму водіння", – підкреслюють представники компанії.

Augmented Driving Concept являє собою невеликий електричний родстер з колесами, виконаними в футуристичному дизайні, і маленьким вітровим склом. Системи управління авто можуть бути оснащені розумними датчиками і покриті сенсорними панелями, як видно на презентації.

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