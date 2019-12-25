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Інженери Honda створили електромобіль, якому не потрібен водій

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Augmented Driving Concept - фото 1
Augmented Driving Concept / global.honda

Компанія Honda анонсувала створення концепту електромобіля Augmented Driving Concept. Його оснастять гнучким автопілотом, який підійде для людей середнього віку. Електрокар покажуть на виставці Consumer Electronics Show в січні 2020 року, де відвідувачі зможуть зробити пробну поїздку на симуляторі.

Перехід до безпілотних автомобілів для різних поколінь проходить по-різному: молоді люди, які ніколи не вчилися водити, спокійно сприймають безпілотники, при цьому люди у віці не довіряють автопілоту. А прототип Augmented Driving Concept від Honda призначений для людей середнього віку, які хочуть отримувати задоволення від самостійного водіння, при цьому віддаючи частину управління розумним алгоритмам.

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Інженери Honda створили електромобіль, якому не потрібен водій - фото 376157

"В автономному майбутньому покупці електромобілів Honda зможуть насолоджуватися мобільністю по-новому, якщо звільняться від відповідальності за водіння. Водночас клієнти можуть як і раніше отримати емоції від водіння. Концепція полягає в плавному переході від автономного до напівавтономного режиму водіння", – підкреслюють представники компанії.

Augmented Driving Concept являє собою невеликий електричний родстер з колесами, виконаними в футуристичному дизайні, і маленьким вітровим склом. Системи управління авто можуть бути оснащені розумними датчиками і покриті сенсорними панелями, як видно на презентації.

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Джерело: global.honda
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