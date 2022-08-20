Інженер зібрав чотирилапий екзоскелет для змії

Американський блогер та інженер-аматор Аллен Пен (Allen Pan) розробив екзоскелет для змій. Він складається з чотирьох роботизованих ніг та труби, в якій є сама змія. Як така конструкція працює – дивіться далі у відео.

Як пише Futurism, Аллен Пен створив для змій екзоскелет, який повертає їм ноги, втрачені внаслідок еволюції. Він має просту конструкцію: труба для змії та дві пари ніг на початку та в кінці. Корпус кожної ноги надрукований на 3D-принтері, а рухається завдяки двом сервомоторам. Оскільки змії походять від ящірок, Пен вибрав для екзоскелета ходу цих тварин.

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Екзоскелети – це пристрої, що дозволяють розширити та посилити рух організму або заповнити втрачені ним функції. Як правило, це костюми на все тіло, що дозволяють легко підіймати важкі вантажі. Також існує суміжний клас пристроїв, які не просто посилюють можливості існуючих кінцівок, а й додають нові.

Зібравши екзоскелет, інженер протестував його на справжній змії. Спочатку пітон не хотів залазити в трубу, але в результаті все ж таки заліз, і Пен активував ноги пристрою. Примітно, якщо до цього змія активно рухалася, а після активації екзоскелета вона не намагалася вилізти, а лише спостерігала за тим, що відбувається. Оскільки поки ноги запрограмовані рухатися лише вперед, блогер додав до конструкції повідець, щоб людина могла прогулюватися зі своєю змією та повертати її.

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