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Інженер власноруч зібрав ноутбук з механічною клавіатурою та сенсорним екраном

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Інженер власноруч зібрав ноутбук з механічною клавіатурою та сенсорним екраном - фото 1

Інженер Пенк Чен створив ретро-ноутбук Penkesu. І використав він для цього надруковані на 3D-принтері деталі та шарніри, розроблені для Game Boy Advance SP – портативної ігрової консолі Nintendo.

Детальну інструкцію, як зібрати такий самий пристрій, Чен виклав на GitHub. Потужності процесора вистачає для роботи з графічними операційними системами, перегляду фільмів та обробки відео.

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Ноутбук оснащений мікрокомп'ютером Raspberry Pi Zero 2W на основі Linux, широкоекранним дисплеєм з діагоналлю 7,9 дюйма (роздільна здатність 400x1280) та механічною клавіатурою з 48 клавішами. Портативний комп'ютер заряджається через USB і має літій-іонний акумулятор.

Чоловік прагнув зробити пристрій із мінімальною кількістю електроніки. При цьому комп'ютер вийшов цілком робочим: на платі Raspberry Pi Zero 2W помістилися чіп Broadcom BCM2710A1 та оперативна пам'ять об'ємом 512 МБ, порти вводу-виводу, слот для microSD-карти та мультимедійні інтерфейси. Крім того, система підтримує Wi-Fi та Bluetooth.

Інженер власноруч зібрав ноутбук з механічною клавіатурою та сенсорним екраном - фото 496947
Інженер власноруч зібрав ноутбук з механічною клавіатурою та сенсорним екраном - фото 496944
Інженер власноруч зібрав ноутбук з механічною клавіатурою та сенсорним екраном - фото 496946
Інженер власноруч зібрав ноутбук з механічною клавіатурою та сенсорним екраном - фото 496948
Інженер власноруч зібрав ноутбук з механічною клавіатурою та сенсорним екраном - фото 496945
Інженер власноруч зібрав ноутбук з механічною клавіатурою та сенсорним екраном - фото 496943

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