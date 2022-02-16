Інженер власноруч зібрав ноутбук з механічною клавіатурою та сенсорним екраном

Інженер Пенк Чен створив ретро-ноутбук Penkesu. І використав він для цього надруковані на 3D-принтері деталі та шарніри, розроблені для Game Boy Advance SP – портативної ігрової консолі Nintendo.

Детальну інструкцію, як зібрати такий самий пристрій, Чен виклав на GitHub. Потужності процесора вистачає для роботи з графічними операційними системами, перегляду фільмів та обробки відео.

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Ноутбук оснащений мікрокомп'ютером Raspberry Pi Zero 2W на основі Linux, широкоекранним дисплеєм з діагоналлю 7,9 дюйма (роздільна здатність 400x1280) та механічною клавіатурою з 48 клавішами. Портативний комп'ютер заряджається через USB і має літій-іонний акумулятор.

Чоловік прагнув зробити пристрій із мінімальною кількістю електроніки. При цьому комп'ютер вийшов цілком робочим: на платі Raspberry Pi Zero 2W помістилися чіп Broadcom BCM2710A1 та оперативна пам'ять об'ємом 512 МБ, порти вводу-виводу, слот для microSD-карти та мультимедійні інтерфейси. Крім того, система підтримує Wi-Fi та Bluetooth.

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