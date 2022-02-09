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Блогер спробував розібрати консоль Valve Steam Deck, але щось пішло не так

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Розібрати Valve Steam Deck не так уже й просто - фото 1
Розібрати Valve Steam Deck не так уже й просто

За першими оглядами нової портативної консолі Steam Deck від Valve у мережі з'явилися відео з її розбиранням. Заглянути всередину твору Гейба Ньюелла взявся Лінус Себастьян із популярного YouTube-каналу Linus Tech Tips.

Він у деталях вивчив усі компоненти, що використовуються в консолі, систему охолодження та інші особливості конструкції. Весь процес розбирання блогер зняв на відео та виклав на своєму каналі.

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Відео з розбиранням Steam Deck триває майже дві години. Спочатку процес здається максимально простим. А все тому, що для доступу всередину досить просто відкрутити кілька гвинтів і зняти задню пластикову кришку. Під нею розташований мініатюрний кулер, який навіть менший, ніж в інших подібних консолях зі схожими характеристиками. Більшість простору займає акумулятор L-подібної форми місткістю 40 Втг.

Під час демонтажу з'ясувалося, що у разі будь-якої поломки стику доведеться міняти цілий модуль, оскільки він нерозбірний і є складним цілісним блоком. Одним із найскладніших етапів розбирання стало вилучення акумулятора, оскільки Valve використовувала велику кількість клею і не передбачила жодного простого способу його заміни. Тому великий шанс його пошкодити.

Судячи з відео, розбирання Steam Deck – заняття не з простих, і далеко не всі зможуть виправити несправність, що виникла в домашніх умовах.

Постачання приставки стартують наприкінці цього місяця. Ціна Steam Deck стартує від $399.

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