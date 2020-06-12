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Інженер створив коробку передач боліда F1 на 3D-принтері: відео

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Коробка передач боліда F1 - фото 1
Коробка передач боліда F1 / popmech

У мережі з'явилася серія роликів про створення на 3D-принтері робочої копії коробки передач гоночного боліда Формули-1. Відео опубліковували на YouTube-каналі Indeterminate Design.

Автор проєкту в п'яти відео показав поетапне створення повністю робочої коробки передач. Спочатку він створив детальну віртуальну модель деталі за допомогою програми Fusion 360.

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Інженер зазначає, що коробка не є копією будь-якої конкретної існуючої деталі, а являє собою поєднання різних конструкцій. Крім того, надрукована версія відрізняється значно більшою швидкістю перемикання передач.

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Джерело: youtube
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