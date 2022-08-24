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Інженер створив комп'ютер усередині цеглинки Lego
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Житель Нової Зеландії Джеймс Браун вирішив створити комп'ютер усередині крихітного елемента конструктора Lego. Дивіться, що з цього вийшло.
Як пише The Verge, на створення комп'ютера в Lego новозеландського інженера Джеймса Брауна надихнули 0,42-дюймові OLED-екрани, продаж яких він побачив в інтернет-магазині.
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Так, минулого року інженер-графік Weta Workshop переглядав AliExpress, коли помітив неймовірно маленькі та дешеві OLED-екрани. Це і стало поштовхом для створення такого комп'ютера.
Комп'ютер живиться від справжньої цеглини Lego від дев'ятивольтової батареї, яку Lego зняло з виробництва у 90-х роках. Цього достатньо для живлення OLED-екрана з роздільною здатністю 72 x 40 пікселів та мікроконтролера STM32 з процесором Arm Cortex-M0 48 МГц та 16 Кбайт флеш-пам'яті.
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