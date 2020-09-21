Інженер спроєктував ідеальний транспорт на час карантину: фото

Фахівець з проєктування транспорту Маріус Лохнер розробив унікальну машину – вона ідеально підходить для експлуатації в епоху пандемії. Його творіння може допомогти людям безпечно й надійно пересуватися, дотримуючись при цьому заходів по соціальному дистанціюванню через COVID-19.

Машина Маріуса Лохнера є концептом автономного таксі, який отримав назву Muvone. Вона позиціонується як ідеальний транспорт за часів коронавірусу. Автомобіль розрахований на 1 людину, яка під час руху надійно ізолюється від зовнішніх контактів.

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Muvone відрізняється простим зовнішнім компонуванням у формі куба, мінімалістичним інтер'єром, а також акцентом на використання матеріалів, які легко очищаються та можна швидко продезінфікувати в перервах між поїздками.

Концепт автомобіля для епохи COVID-19 вже оцінили на високому рівні – Muvone отримав нагороду за дизайн від Ford у рамках премії New Norm Mobility Award. За його розробку Лохнер отримав грошову винагороду у розмірі 1300 доларів.

Пандемія сильно вплинула на наше життя, змінивши спосіб пересування людей і товарів, задавши нові норми у всіх сферах. Нам потрібні нові ідеї. Зараз час, коли автомобіль – це наш улюблений особистий простір, а особисте здоров'я важливіше, ніж будь-коли, – прокоментував розробку головний дизайнер Ford of Europe Кріс Гамільтон.

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