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Це вам не Prius: в автопарку японської поліції з'явилося розкішне суперкупе Lexus

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Lexus - фото 1
Lexus / reddit

Компанія Toyota подарувала поліції японського острова Хонсю новий патрульний автомобіль, зроблений на базі Lexus LC500. Купе з двома дверима допоможе правоохоронцям забезпечити безпеку на дорогах.

Задньопривідний Lexus LC500 оснащений п'ятилітровим атмосферним V8 потужністю 477 кінських сил (540 Нм). Агрегат купе працює в парі з автоматичною коробкою передач. Крім того, автомобіль обладнаний інтелектуальною електронною системою стабілізації, що дозволяє впевненіше проходити повороти на великих швидкостях.

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Патрульна спецверсія пофарбована в традиційну для японської поліції біло-синю ліврею, а також обладнана проблисковими маячками та спеціальними технічними пристроями. Купе буде мати популярність у служби регулювання дорожнього руху, а також при забезпеченні безпеки на дорогах загального користування.

Вартість поліцейської модифікації Lexus LC500 становить 14,4 мільйона єн.

Це вам не Prius: в автопарку японської поліції з'явилося розкішне суперкупе Lexus - фото 426299

Це вам не Prius: в автопарку японської поліції з'явилося розкішне суперкупе Lexus - фото 426300

Це вам не Prius: в автопарку японської поліції з'явилося розкішне суперкупе Lexus - фото 426301

Це вам не Prius: в автопарку японської поліції з'явилося розкішне суперкупе Lexus - фото 426302

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Джерело: reddit
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