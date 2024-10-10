Інженер-самоучка побудував копію танка часів Першої світової війни: скільки він коштував

Інженер-самоучка Камерон Свінні з Каліфорнії захоплюється зварюванням та історією. Він поєднав ці два інтереси та сконструював FT-17 – перший у світі серійний французький легкий танк компанії Renault 1917 року.

Щоб створити FT-17, Свінні придбав кілька листів фанери, півдюймову сталеву пластину, плазмовий верстат з ЧПУ, болти, сталеві пластини та цвяхи. Про це пише New York Post.

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Цей "милий маленький танк", розміром приблизно із седан і вагою 5 443 кг, може похвалитися функціональними тракторними протекторами, двигуном і баштами, що обертаються на 360 градусів, які, згідно із законом штату Каліфорнія, встановлені лише для демонстрації.

Після побудови рами Свінні оснастив танк двигуном Jeep F134, який обертає гідравлічний насос, потік якого регулюється золотниковими клапанами, що йдуть до гідравлічних двигунів.

Кожен гідравлічний мотоцикл має 16 галонів на хвилину гідравлічної оливи під тиском 3600 фунтів на квадратний дюйм, – розповідає він.

Протектори були зняті з двох тракторів 1930-х років. Цей танк коштував розробнику 50 000 доларів і рік його часу.

Копія танка часів Першої світової війни / Jam Press

Згідно із законодавством штату, танк може їздити лише на приватній території. Але своє творіння Свінні показав на автошоу.

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