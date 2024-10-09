На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
20-річний блогер розбив дорожезний McLaren і транслював це онлайн
-
- 211
Останні відео інфлюєнсера та стрімера Джека Доерті схожі на цибулину, на якій шари за шарами з'являються все нові і нові приклади безглуздої і небезпечної поведінки.
Нещодавно Доерті вів пряму трансляцію за кермом свого McLaren під дощем, перевіряв телефон і відповідав глядачам, коли не впорався з керуванням і врізався в огорожу. На щастя, ніхто серйозно не постраждав, але Доерті був видалений зі своєї стрімінгової платформи Kick за порушення правил безпеки платформи, пише The Drive.
Читайте також: Дивитись боляче: розсіяний водій розбив надзвичайно рідкісний Jaguar
Ці кадри підіймають кілька особливо прикрих моментів. По-перше, Доерті був за кермом потужного суперкара, який сам по собі привертає всю увагу – так, навіть з увімкненими системами безпеки. По-друге, йде дощ, тож ще більше причин бути особливо обережним і уважним. По-третє, він пише смс, або що він там робить на своєму пристрої. Це вже саме по собі безглуздо. До того ж, його оператор/пасажир веде пряму трансляцію, ніби демонструючи свою нерозсудливість перед усією аудиторією. Ви можете почути, як різко зростають оберти двигуна, коли він втрачає керування, починає гідропланування і врізається в огорожу.
Однак після аварії, замість того, щоб припинити запис або трансляцію, щоб перевірити, чи все гаразд з його приятелем на пасажирському сидінні, він продовжує транслювати свою паніку, а перехожі кидаються на допомогу. Він навіть просить одного з рятувальників потримати його телефон і записати, як йому допомагають через вікно.
Блогер виклав у мережу відео з ДТП: дивіться відео 18+
Звільнившись з машини, він продовжує знімати наслідки аварії, скаржачись на пошкодження свого автомобіля, в той час як його пасажир залишається в понівеченому McLaren, тримаючись за руку і стікаючи кров'ю з голови. Він запитує свого друга: "Йоу, Майкл, з тобою все гаразд?", але на цьому його занепокоєння не закінчується. Після того, як Майклу допомогли вийти з машини, Догерті навіть попросив його потримати телефон і вести трансляцію, попри те, що у нього явно була травма голови.
Не дивно, що Kick заборонив Догерті користуватися своєю платформою. Частина правил спільноти Kick говорить: "Пам'ятайте про безпеку: Ставте на перше місце свою безпеку та безпеку тих, хто вас оточує, уникаючи небезпечної поведінки".
Це цікаво: Цей популярний гаджет від Apple допоміг знайти викрадений Ferrari
Очевидно, що Доерті не дотримався цього правила, пишучи текстові повідомлення за кермом, наражаючи на небезпеку інших водіїв, привернувши до себе масу негативної уваги ЗМІ і, можливо, порушивши закон (незрозуміло, чи перевищив він швидкість під час аварії, чи був оштрафований), і все це під час прямої трансляції на Kick.
- 26 жовтня
-
21:23Слово – наш духовний скарб: привітання з Днем української писемності та мови
-
20:25В Україні запустять нову програму "єПідтримки": тисяча для кожного українця
-
19:25Український баскетболіст Олексій Лень встановив національний рекорд
-
18:22Перехід на зимовий час – усі плюси і мінуси переведення годинника
-
17:25O.Torvald презентував кліп "Хейту На Зло", в якому знялись Олександр Терен та Повар Даніл
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
16:25Приклеєний скотчем банан: відомий експонат виставили на аукціон
-
15:22Переведення годинника в жовтні 2024 – як полегшити перехід на зимовий час
-
14:25На станцію "Академік Вернадський" завітали рідкісні пінгвіни Аделі
-
13:25Київстар та Unbroken об'єднують зусилля у новому спецвипуску Reporters
-
12:25Український композитор й музикант Роман Григорів зіграв в Оксфорді на російській ракеті
-
11:20Бойовий медик "Віцик" показав, як врятував пораненого орла
-
10:25"Мені казали": Наталя Могилевська заспівала про те, як зберегти справжні почуття
-
09:23Магнітні бурі у листопаді 2024 – календар, коли небезпечні дати в Україні
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
08:22Коли переводять годинник на зимовий час 2024 в Україні – дата переходу
- 25 жовтня
-
20:30Netflix випускає мобільну гру-головоломку в слова
-
19:30Культовий роман Стівена Кінга "Керрі" перетворять на серіал
-
18:27Підкаже, як фотографуватись: Надя Дорофєєва стала обличчям Монобанку
-
17:30В Україні пройшов радіодиктант національної єдності: реакція мережі
-
16:35Німецька піцерія додавала в їжу важкі наркотики, щоб збільшити продажі
-
15:35Ярослава Магучіх офіційно стала світовою рекордсменкою зі стрибків у висоту
-
14:30Слухайте та насолоджуйтесь: Chico & Qatoshi презентували новий трек "Тайною"
-
13:25Накриваємо стіл на Хелловін: ТОП-10 варіантів простих та смачних закусок
-
12:30Внутрішня свобода: розповідаємо, як жити по-справжньому вільно
- 26 жовтня
-
17:25O.Torvald презентував кліп "Хейту На Зло", в якому знялись Олександр Терен та Повар Даніл
-
13:25Київстар та Unbroken об'єднують зусилля у новому спецвипуску Reporters
-
09:23Магнітні бурі у листопаді 2024 – календар, коли небезпечні дати в Україні
- 25 жовтня
-
17:30В Україні пройшов радіодиктант національної єдності: реакція мережі
-
13:25Накриваємо стіл на Хелловін: ТОП-10 варіантів простих та смачних закусок
-
09:22Місячний календар стрижок на листопад 2024 – дні, коли стригти волосся
- 24 жовтня
-
17:25Всесвітній день шампанського: корисні поради, як обрати хороше шампанське
-
13:30Як підготуватись до Радіодиктанту: поради, які допоможуть написати його без помилок
-
09:23День ангела у листопаді 2024 – календар іменин, кого вітати цього місяця
- 23 жовтня
-
17:24Станьте справжнім гуру нетворкінгу після прочитання цих п'яти книжок
-
13:30Маленькі чортенята: обираємо костюми для дітей на Хелловін-2024
-
09:23Церковний календар на листопад 2024 року – православний і греко-католицький
- 22 жовтня
-
17:28Підіймаємо настрій під час осінньої хандри: підбірка мемів про Хелловін
-
13:13Світлана Тарабарова запрем'єрила пісню про віру в себе "Pure and Beautiful"
-
09:23Гороскоп на листопад 2024 – прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
- 21 жовтня
-
17:25Вийшов вініл від лейбла Shukai Records із добіркою української музики 20 століття
-
13:40Monobank запустив власний маркетплейс Market by Mono: як він працює
-
09:30Віктор Винник і МЕРІ презентують трек "Мелодії та ритми спальних районів"
- 20 жовтня
-
18:244 ідеальні фільми на вечір з осіннім настроєм
-
13:19Як провести неділю, щоб відпочити на всі 100 відсотків
-
09:20Український гурт ТНМК презентував неймовірний трек "Бачиш"
- 19 жовтня
-
17:25Підбірка варіантів манікюру на Хелловін 2024: обирайте найкращий дизайн
-
13:25У новому кліпі "Зима в пустелі" Lida Lee подивилась в очі своєму страху
-
09:25Готуємось до вечірки Хелловіну: ТОП-10 найкращих конкурсів для компанії
- 18 жовтня
-
17:25Ворожіння на Хелловін: магічні ритуали та обряди