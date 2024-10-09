20-річний блогер розбив дорожезний McLaren і транслював це онлайн

Останні відео інфлюєнсера та стрімера Джека Доерті схожі на цибулину, на якій шари за шарами з'являються все нові і нові приклади безглуздої і небезпечної поведінки.

Нещодавно Доерті вів пряму трансляцію за кермом свого McLaren під дощем, перевіряв телефон і відповідав глядачам, коли не впорався з керуванням і врізався в огорожу. На щастя, ніхто серйозно не постраждав, але Доерті був видалений зі своєї стрімінгової платформи Kick за порушення правил безпеки платформи, пише The Drive.

Читайте також: Дивитись боляче: розсіяний водій розбив надзвичайно рідкісний Jaguar

Ці кадри підіймають кілька особливо прикрих моментів. По-перше, Доерті був за кермом потужного суперкара, який сам по собі привертає всю увагу – так, навіть з увімкненими системами безпеки. По-друге, йде дощ, тож ще більше причин бути особливо обережним і уважним. По-третє, він пише смс, або що він там робить на своєму пристрої. Це вже саме по собі безглуздо. До того ж, його оператор/пасажир веде пряму трансляцію, ніби демонструючи свою нерозсудливість перед усією аудиторією. Ви можете почути, як різко зростають оберти двигуна, коли він втрачає керування, починає гідропланування і врізається в огорожу.

Однак після аварії, замість того, щоб припинити запис або трансляцію, щоб перевірити, чи все гаразд з його приятелем на пасажирському сидінні, він продовжує транслювати свою паніку, а перехожі кидаються на допомогу. Він навіть просить одного з рятувальників потримати його телефон і записати, як йому допомагають через вікно.

Блогер виклав у мережу відео з ДТП: дивіться відео 18+

Звільнившись з машини, він продовжує знімати наслідки аварії, скаржачись на пошкодження свого автомобіля, в той час як його пасажир залишається в понівеченому McLaren, тримаючись за руку і стікаючи кров'ю з голови. Він запитує свого друга: "Йоу, Майкл, з тобою все гаразд?", але на цьому його занепокоєння не закінчується. Після того, як Майклу допомогли вийти з машини, Догерті навіть попросив його потримати телефон і вести трансляцію, попри те, що у нього явно була травма голови.

Не дивно, що Kick заборонив Догерті користуватися своєю платформою. Частина правил спільноти Kick говорить: "Пам'ятайте про безпеку: Ставте на перше місце свою безпеку та безпеку тих, хто вас оточує, уникаючи небезпечної поведінки".

Це цікаво: Цей популярний гаджет від Apple допоміг знайти викрадений Ferrari

Очевидно, що Доерті не дотримався цього правила, пишучи текстові повідомлення за кермом, наражаючи на небезпеку інших водіїв, привернувши до себе масу негативної уваги ЗМІ і, можливо, порушивши закон (незрозуміло, чи перевищив він швидкість під час аварії, чи був оштрафований), і все це під час прямої трансляції на Kick.