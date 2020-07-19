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Інженер побив світовий рекорд з підіймання штанги: у цьому йому допоміг екзоскелет
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Джеймс Хобсон з популярного YouTube-каналу The Hacksmith регулярно тішить своїх підписників незвичайними винаходами. Так, у 2016 році він створив екзоскелет, за допомогою якого підняв штангу вагою 78 кілограмів. Через чотири роки він вирішив доопрацювати механізм, щоб побити світовий рекорд.
Інженери з YouTube-каналу the Hacksmith акцентують увагу на тому, що всі вони використовували доступні інструменти та пристосування. Їх можна купити в магазині і самостійно спорудити щось подібне. Самі ж вони не використовували жодного професійного обладнання, розмістившись у гаражі, де і проходила збірка і налаштування екзоскелета.
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Мета в інженера була проста – побити досягнення Дениса Ципленкова, який встановив світовий рекорд за суворим підняття на біцепс, осиливши штангу вагою 113 кілограмів. Для цього треба було зібрати міцний каркас екзоскелета, розрахувавши все до найдрібніших деталей. Ключовим елементом конструкції є гідравлічні приводи, які і підсилюють руки власника.
Для розминки блогер взяв штангу вагою близько 79 кілограмів, яку він підняв без особливих зусиль. Після цього він підняв уже 115 кг, тим самим побивши рекорд силача. А щоб закріпити успіх, Джеймс вирішив взяти вантаж вагою 125 кг, з чим у нього також не виникло особливих проблем.
Його досягнення ніде офіційно не було зафіксовано, але це доводить, наскільки корисними можуть бути сучасні технології. Наприклад, такий екзоскелет може істотно спростити життя людям, яким по роботі доводиться підіймати і носити важкі предмети.
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