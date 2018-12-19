Інженер NASA створив бомбу для крадіїв посилок: відео

Якщо злодій не викине посилку через неприємний запах, вона вистрілює у нього блискітками.

Інженер NASA Марк Робер придумав, як провчити злодіїв, які крадуть його посилки з Amazon з-під дверей. Він створив бомбу, яка після викрадення кожні 30-секунд випускає неприємний запах, а якщо злодій її не пускає, то вистрілює величезною кількістю блискіток, від яких неможливо позбутися.

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Вона обладнана камерами, які у форматі відео-360 знімають все, що відбувається. Виглядає це все як коробка з колонкою Apple HomePod. Також він помістив на неї пасхалку. Ім'я одержувача на коробці – Кевін Маккалістер з Сам вдома.

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