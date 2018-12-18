Британець поставив гігантську ялинку крізь весь дім

Британський блогер вирішив поставити 8-метрову ялинку прямісінько посередині свого дому. Ось як це виглядає!

Популярний блогер Колін Фурз доволі відомий своїми дивацькими ідеями, тому не дивно, що у нього понад 6,9 млн підписників. Британець вирішив креативно підготуватися до зимових свят та обрав 8-метрову ялинку, яку розмістив у центрі свого дому. Щоправда, так виглядає лише з вікон, адже Колін розрізав дерево на три частини та розмістив на поверхах, створюючи ілюзію суцільної ялинки, верхівка якої прикрашає дах. Зацініть!

І ще: Як гарно прикрасити ялинку на Новий рік 2019: оригінальні ідеї у фото

Читайте також: Як виглядає компактний будиночок на 18 квадратних метрів