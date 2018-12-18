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День Святого Миколая Новий рік 2019

Британець поставив гігантську ялинку крізь весь дім

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Британець поставив ялику скрізь весь дім - фото 1
Британець поставив ялику скрізь весь дім

Британський блогер вирішив поставити 8-метрову ялинку прямісінько посередині свого дому. Ось як це виглядає!

Популярний блогер Колін Фурз доволі відомий своїми дивацькими ідеями, тому не дивно, що у нього понад 6,9 млн підписників. Британець вирішив креативно підготуватися до зимових свят та обрав 8-метрову ялинку, яку розмістив у центрі свого дому. Щоправда, так виглядає лише з вікон, адже Колін розрізав дерево на три частини та розмістив на поверхах, створюючи ілюзію суцільної ялинки, верхівка якої прикрашає дах. Зацініть!

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Британець поставив гігантську ялинку крізь весь дім - фото 296025
Британець поставив гігантську ялинку крізь весь дім - фото 296026
Британець поставив гігантську ялинку крізь весь дім - фото 296027

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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