The Idol: дивіться трейлер нового серіалу від HBO з Лілі-Роуз Депп та The Weeknd

З'явився трейлер нового серіалу від HBO – "The Idol". У головних ролях The Weeknd та Лілі-Роуз Депп. Дивіться гостроцікавий анонс!

На офіційній сторінці HBO у твіттері з'явилося відео з трейлером майбутнього серіалу "The Idol". Дата виходу серіалу поки невідома, але зазначають, що глядачі зможуть переглянути його незабаром.

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У центрі сюжету серіалу – музична індустрія, як вона є. Вужче – історія попспівачку, у якої роман із таємничим власником модного клубу в Лос-Анджелесі.

Головну роль виконує Лілі-Роуз Депп – донька Джонні Деппа та Ванесси Параді. Чи вдасться дівчині повторити успіх своїх батьків-акторів?!

From the sick and twisted minds of Sam Levinson and @TheWeeknd, starring Lily-Rose Depp, #THEIDOL is coming soon to @hbomax. pic.twitter.com/TnEAUjHjzt — HBO (@HBO) July 17, 2022

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