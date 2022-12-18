Інтерв'ю з LUSHCHINSKA: про волонтерство, артистів, яких зараз не чути, та силу українців

Артистка LUSHCHINSKA почала волонтерити від початку повномасштабного вторгнення росії на територію України, проте цим її діяльність не обмежилася. Виконавиця розповіла про своє життя зараз і плани на майбутнє. Далі читайте в ексклюзивному інтерв'ю зі співачкою!

Юлія Лущинська розвиває вокально-танцювальний проєкт LUSHCHINSKA, який поєднує українські та східні мотиви, доєднуючи до цього романтичні запальні нотки.

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Її творчий шлях розпочався з перемоги на телевізійному шоу "Караоке на майдані" ще у липні 2016 року. Згодом дівчина була учасницею шоу "Х-Фактор 9". Паралельно з цим Юлія почала розвивати акторську кар'єру – до того часу вже знялася у кількох серіалах на телеканалах "Україна", "Інтер", "НЛО ТВ", "Новий Канал". Також спробувала себе як радіоведуча на радіостанції "Інформатор FM" і зазначає, що це був дуже цікавий досвід. Потім вона брала участь у відомому проєкті на СТБ "Супер мама" разом зі своєю родиною, де її мама перемогла.

"Проте я відчула, що саме музика – моє покликання. У вересні 2020 року вийшов мій перший альбом під назвою "Палаю" із надзвичайно різноманітними треками. Я вклала в нього три творчі роки. І зараз я починаю новий етап своєї кар'єри разом із новим синглом "Рідна людина".

Початок війни застав Юлію Лущинську в рідному Києві, де дві доби їй довелося просидіти у бомбосховищі:

Всі мої знайомі та друзі вмовляли мене їхати за кордон або на захід України. Я відмовлялася, бо вся моя родина була у Дніпрі. І я прийняла рішення їхати додому, там, де мої рідні людини. З лютого місяця пів року я жила у Дніпрі поряд зі своєю родиною".

Як громадянка України, співачка зробила і свій внесок для наближення перемоги нашої країни. Про благодійну діяльність LUSHCHINSKA розповідає наступне:

Я щиро, всім серцем люблю мою рідну Україну. Чимало зірок шоубізнесу встали на музичну лінію фронту. Я почала волонтерити та давати благодійні концерти. Я намагалася власною творчістю, власними піснями зігріти серця людей у цей складний період. І буду продовжувати це робити й далі. Уже на десятий день війни ми почали волонтерити. Я і моя родина побачили великий потік розгублених і вбитих горем переселенців, яким дуже потрібна була допомога. У моєї мами в кафе, де ми зробили штаб і прихисток для переселенців. Добрі люди приносили речі та продукти, ми одягали людей, дарували іграшки дітям, шукали вільні квартири та годували всіх. І через місяць ми вже готували по 1500 порцій щодня для нужденних. Я розвозила їжу по прихистках, а також координувала всі ці процеси. Окрім того, що я координувала та організовувала процеси допомоги переселенцям у життєво важливих моментах, ми намагалися підтримати дух людей. Ми влаштовували для них концерти, для дітей робили свята з майстер-класами (глітер-тату, ліпка вареників, плетіння браслетів та інше). У цьому мені допомагали мої друзі, за що я їм щиро вдячна! На сьогодні я підтримую культурний фронт. Моя мама продовжує годувати людей. Ми допомагаємо по можливості фінансово, донатимо, тим хто цього потребує".

У шоубізнесі артистка вже 5 років, проте стверджує, що час зовсім не має значення. Зараз з'явилося багато нових артистів, які хочуть виокремлюватися серед багатьох, тож LUSHCHINSKA ділиться своїми думками з цього приводу:

Кожний артист – це величезний всесвіт, що відкривається своєму слухачу багатогранно. Це майстерність, професіоналізм, помножений на вдячність від шанувальників. Тому важливо, що ти привносиш в цей світ. Артист – це людина, яка має внутрішній стрижень та харизму, а також наділена надважливими людськими якостями за якими люди йдуть. Крім цього, дуже важливо бути сильним і не здаватись. Багато артистів за війну зламались і перестали займатись творчістю, бо дійсно творити у даних умовах дуже важко. Я ставлюся до цього з розумінням".

LUSHCHINSKA вважає, що у шоубізнесі її відрізняє щирість, простота, відкритість, почуття гумору, вміння відчувати людей і, звісно, харизма, адже саме вона підкорює серця людей, а також сила – дівчина завжди йде вперед. Щодо дискримінації у шоубізнесі розповідає таке:

Звісно, я почала свій творчий шлях у часи, коли ще не пішов час "панібратства", коли багато речей відбувалося за домовленостями. Прийшов час, оцінювати "крутість" за кількістю лайків і підписок. Тобто якщо у тебе не мільйон підписників, або у тебе не мільйон переглядів на ютубі, то тебе ніхто не помітить. І з тобою навіть і спілкуватися не будуть. Я спілкуюся з багатьма артистами, але друзів у шоубізнесових колах не так багато. Проте я завжди відкрита до колег, намагаюся допомагати чим можу у їх творчості. Але є багато нещирих посмішок у шоубізнесі, особливо на світських заходах. Тому хочеться більше простоти, а взагалі найкращі мої друзі – це моя родина".

Слухайте пісню LUSHCHINSKA – Рідна людина:

Зараз майже всі артисти почали співати та випускати пісні українською мовою. LUSHCHINSKA роздумує, чому раніше вони не цінували рідну мову та співали пісні російською:

Я думаю, що вони цінували та любили мову. На жаль, раніше російські пісні мали ширшу аудиторію. Багато артистів дотримувалися такого принципу: буде більше популярності та більше грошей. Але тренди змінились, і зараз українська мова в тренді в усьому світі. Я рада, що я і раніше популяризувала саме українську музику".

Юлія Лущинська міркує над питанням, чи може бути культура поза політикою, якою вона була раніше й чи змінилася:

Культура – це основа держави, те, на чому усе будується. Наша культура ще змінюється, але вже є певні зміни, яким я щиро радію. Наприклад, у кіноіндустрії будуть зніматись українські актори. Бо до війни наші актори, і я у тому числі не могли досягти успіху через велику кількість російських акторів. Також радіостанції й телебачення стали активно підтримувати український контент. З'явилось багато нових імен, і люди змінили своє ставлення до української культури. Нас починають цінувати, бо ми – дуже талановита нація".

У чому ж сила українців? Співачка впевнена, що "українці – унікальні, і наша сила у єдності, незламності, почутті гумору та силі бойового духу. Після перемоги Юлія має плани:

Після перемоги я мрію про концертний тур містами України. Я щиро сумую за тим ритмом життя артиста, що був до війни. Хочеться обіймати шанувальників і радувати людей, відновлювати нервові клітини".

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