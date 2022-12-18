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Інтерв'ю з LUSHCHINSKA: про волонтерство, артистів, яких зараз не чути, та силу українців
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Артистка LUSHCHINSKA почала волонтерити від початку повномасштабного вторгнення росії на територію України, проте цим її діяльність не обмежилася. Виконавиця розповіла про своє життя зараз і плани на майбутнє. Далі читайте в ексклюзивному інтерв'ю зі співачкою!
Юлія Лущинська розвиває вокально-танцювальний проєкт LUSHCHINSKA, який поєднує українські та східні мотиви, доєднуючи до цього романтичні запальні нотки.
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Її творчий шлях розпочався з перемоги на телевізійному шоу "Караоке на майдані" ще у липні 2016 року. Згодом дівчина була учасницею шоу "Х-Фактор 9". Паралельно з цим Юлія почала розвивати акторську кар'єру – до того часу вже знялася у кількох серіалах на телеканалах "Україна", "Інтер", "НЛО ТВ", "Новий Канал". Також спробувала себе як радіоведуча на радіостанції "Інформатор FM" і зазначає, що це був дуже цікавий досвід. Потім вона брала участь у відомому проєкті на СТБ "Супер мама" разом зі своєю родиною, де її мама перемогла.
"Проте я відчула, що саме музика – моє покликання. У вересні 2020 року вийшов мій перший альбом під назвою "Палаю" із надзвичайно різноманітними треками. Я вклала в нього три творчі роки. І зараз я починаю новий етап своєї кар'єри разом із новим синглом "Рідна людина".
Початок війни застав Юлію Лущинську в рідному Києві, де дві доби їй довелося просидіти у бомбосховищі:
Всі мої знайомі та друзі вмовляли мене їхати за кордон або на захід України. Я відмовлялася, бо вся моя родина була у Дніпрі. І я прийняла рішення їхати додому, там, де мої рідні людини. З лютого місяця пів року я жила у Дніпрі поряд зі своєю родиною".
Як громадянка України, співачка зробила і свій внесок для наближення перемоги нашої країни. Про благодійну діяльність LUSHCHINSKA розповідає наступне:
Я щиро, всім серцем люблю мою рідну Україну. Чимало зірок шоубізнесу встали на музичну лінію фронту. Я почала волонтерити та давати благодійні концерти. Я намагалася власною творчістю, власними піснями зігріти серця людей у цей складний період. І буду продовжувати це робити й далі. Уже на десятий день війни ми почали волонтерити. Я і моя родина побачили великий потік розгублених і вбитих горем переселенців, яким дуже потрібна була допомога. У моєї мами в кафе, де ми зробили штаб і прихисток для переселенців. Добрі люди приносили речі та продукти, ми одягали людей, дарували іграшки дітям, шукали вільні квартири та годували всіх. І через місяць ми вже готували по 1500 порцій щодня для нужденних. Я розвозила їжу по прихистках, а також координувала всі ці процеси. Окрім того, що я координувала та організовувала процеси допомоги переселенцям у життєво важливих моментах, ми намагалися підтримати дух людей. Ми влаштовували для них концерти, для дітей робили свята з майстер-класами (глітер-тату, ліпка вареників, плетіння браслетів та інше). У цьому мені допомагали мої друзі, за що я їм щиро вдячна! На сьогодні я підтримую культурний фронт. Моя мама продовжує годувати людей. Ми допомагаємо по можливості фінансово, донатимо, тим хто цього потребує".
У шоубізнесі артистка вже 5 років, проте стверджує, що час зовсім не має значення. Зараз з'явилося багато нових артистів, які хочуть виокремлюватися серед багатьох, тож LUSHCHINSKA ділиться своїми думками з цього приводу:
Кожний артист – це величезний всесвіт, що відкривається своєму слухачу багатогранно. Це майстерність, професіоналізм, помножений на вдячність від шанувальників. Тому важливо, що ти привносиш в цей світ. Артист – це людина, яка має внутрішній стрижень та харизму, а також наділена надважливими людськими якостями за якими люди йдуть. Крім цього, дуже важливо бути сильним і не здаватись. Багато артистів за війну зламались і перестали займатись творчістю, бо дійсно творити у даних умовах дуже важко. Я ставлюся до цього з розумінням".
LUSHCHINSKA вважає, що у шоубізнесі її відрізняє щирість, простота, відкритість, почуття гумору, вміння відчувати людей і, звісно, харизма, адже саме вона підкорює серця людей, а також сила – дівчина завжди йде вперед. Щодо дискримінації у шоубізнесі розповідає таке:
Звісно, я почала свій творчий шлях у часи, коли ще не пішов час "панібратства", коли багато речей відбувалося за домовленостями. Прийшов час, оцінювати "крутість" за кількістю лайків і підписок. Тобто якщо у тебе не мільйон підписників, або у тебе не мільйон переглядів на ютубі, то тебе ніхто не помітить. І з тобою навіть і спілкуватися не будуть. Я спілкуюся з багатьма артистами, але друзів у шоубізнесових колах не так багато. Проте я завжди відкрита до колег, намагаюся допомагати чим можу у їх творчості. Але є багато нещирих посмішок у шоубізнесі, особливо на світських заходах. Тому хочеться більше простоти, а взагалі найкращі мої друзі – це моя родина".
Слухайте пісню LUSHCHINSKA – Рідна людина:
Зараз майже всі артисти почали співати та випускати пісні українською мовою. LUSHCHINSKA роздумує, чому раніше вони не цінували рідну мову та співали пісні російською:
Я думаю, що вони цінували та любили мову. На жаль, раніше російські пісні мали ширшу аудиторію. Багато артистів дотримувалися такого принципу: буде більше популярності та більше грошей. Але тренди змінились, і зараз українська мова в тренді в усьому світі. Я рада, що я і раніше популяризувала саме українську музику".
Юлія Лущинська міркує над питанням, чи може бути культура поза політикою, якою вона була раніше й чи змінилася:
Культура – це основа держави, те, на чому усе будується. Наша культура ще змінюється, але вже є певні зміни, яким я щиро радію. Наприклад, у кіноіндустрії будуть зніматись українські актори. Бо до війни наші актори, і я у тому числі не могли досягти успіху через велику кількість російських акторів. Також радіостанції й телебачення стали активно підтримувати український контент. З'явилось багато нових імен, і люди змінили своє ставлення до української культури. Нас починають цінувати, бо ми – дуже талановита нація".
У чому ж сила українців? Співачка впевнена, що "українці – унікальні, і наша сила у єдності, незламності, почутті гумору та силі бойового духу. Після перемоги Юлія має плани:
Після перемоги я мрію про концертний тур містами України. Я щиро сумую за тим ритмом життя артиста, що був до війни. Хочеться обіймати шанувальників і радувати людей, відновлювати нервові клітини".
До теми: Інтерв'ю з YATSUTA: про дітей і війну, відмову від російської мови й популярність у ТікТок
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