Інтернет-зірка похизувалась формами у ліжку (фото)

Блогерка та зірка мережі Тана Монго знову опинилась у центрі обговорень через сміливі фото. Цього разу дівчина зробила креативну рекламу білизни на власному тілі.

20-річна американська блогерка та реперка Тана Монго не з числа скромних чи малопомітних зірок, адже на її Youtube-каналі понад 4,4 млн підписників, а на профілі в соцмережі Instagram ще 3,8 млн. Білявка постійно продукує щось новеньке, збираючи мільйони лайків та компліментів.

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Нещодавно дівчина, яка навряд чи має комплекси щодо своєї зовнішності, зробила рекламу бренду білизни, примірявши мереживний комплект на свою струнку фігуру. Звісно ж, найкращим місцем для позування виявилось саме ліжко. Не дивно, що за короткий час допис зібрав понад 700 тисяч вподобань та більш як 5 тисяч коментарів.

instagram.com/tanamongeau

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