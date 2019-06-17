Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
ЗНО Парламентські вибори 2019

Інтернет-зірка похизувалась формами у ліжку (фото)

  • 49
Інстазірка показала фігуру - фото 1
Інстазірка показала фігуру / instagram.com/tanamongeau

Блогерка та зірка мережі Тана Монго знову опинилась у центрі обговорень через сміливі фото. Цього разу дівчина зробила креативну рекламу білизни на власному тілі.

20-річна американська блогерка та реперка Тана Монго не з числа скромних чи малопомітних зірок, адже на її Youtube-каналі понад 4,4 млн підписників, а на профілі в соцмережі Instagram ще 3,8 млн. Білявка постійно продукує щось новеньке, збираючи мільйони лайків та компліментів.

І ще: Зірка Гри престолів Софі Тернер змінила образ для Vogue

Нещодавно дівчина, яка навряд чи має комплекси щодо своєї зовнішності, зробила рекламу бренду білизни, примірявши мереживний комплект на свою струнку фігуру. Звісно ж, найкращим місцем для позування виявилось саме ліжко. Не дивно, що за короткий час допис зібрав понад 700 тисяч вподобань та більш як 5 тисяч коментарів.

instagram.com/tanamongeau - фото 334881
instagram.com/tanamongeau

Більше новин шоу-бізу: Юна копія: донька Моніки Беллуччі у корсеті захопила фанатів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі 90-х: як змінилася гаряча американка Крісті Тарлінгтон (18+)
  • 13 червня, 15:21
  • 1425
Тест: Визнач, який у тебе словниковий запас
  • Вчора, 12:15
  • 324
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1542463
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз