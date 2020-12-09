ІНТЕР ▶ ШАХТАР онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів

Матч Інтер – Шахтар відбудеться у рамках шостого, заключного туру групового раунду Ліги Чемпіонів. До вашої уваги онлайн трансляція матчу: дивіться та вболівайте за наших хлопців!

Шахтар зіграє з Інтером у рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Футбольний матч відбудеться у Мілані, на стадіоні Джузеппе Меацца. Уболіваємо за Шахтар!

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Анонс матчу Ліги Чемпіонів ІНТЕР – ШАХТАР

Дата : 09.12.2020

: 09.12.2020 Коли : 22:00

: 22:00 Місце проведення: стадіон Джузеппе Меацца, Мілан

стадіон Джузеппе Меацца, Мілан Головний арбітр : Славко Вінчич (Словенія)

: Славко Вінчич (Словенія) На якому каналі трансляція : Футбол 2

: Футбол 2 Де дивитись онлайн безкоштовно : на сайтах livesport.ws, gooool.org

: на сайтах livesport.ws, gooool.org Прогноз і ставки букмекерів: 1,31 – 6,40 – 10,00

У групі В 6-й тур буде найцікавішим. Всі команди можуть вийти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за певних обставин. Будь-хто може опинитися на 3-му місці і потрапити в Лігу Європи і три клуби з 4 можуть опуститися на 4-у позицію і вилетіти з єврокубків у цьому сезоні.

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Слід зазначити, що обидві команди у вирішальні моменти не тягнуть. У попередні два сезони Ліги Чемпіонів вихід з групи був в руках Інтера, але він не зумів переграти вдома ні явного аутсайдера групи ПСВ, ні другий склад Барселони. У сезоні 2016/17 навіть не вийшов з групи Ліги Європи.

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У донеччан повернувся Хочолава. Хоча навряд чи треба виводити з гри Вітао, що чудово відіграв проти Реала, і Бондаря. Жуніор Мораес не готовий, але Дентіньо повернувся. З ним можна очікувати більше руху, більше допомоги центру поля. А така допомога проти пресингу міланців буде потрібна. Зв'язка Степаненко-Коваленко також дуже добре відпрацювала в п'ятому турі.

Орієнтовні склади команд:

Інтер : Ханданович, Шкріньяр, Де Фрай, Бастоні, Хакімі, Брозовіч, Гальярдіні, Янг, Еріксен, Лукаку, Лаутаро Мартінес

: Ханданович, Шкріньяр, Де Фрай, Бастоні, Хакімі, Брозовіч, Гальярдіні, Янг, Еріксен, Лукаку, Лаутаро Мартінес Шіхтар: Трубін, Додо, Вітао, Бондар, Матвієнко, Степаненко, Коваленко, Марлос, Тете, Тайсон, Дентіньо

Підтримуємо наших хлопців і тримаємо кулачки за їхню перемогу в цьому поєдинку!

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