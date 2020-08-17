ІНТЕР ▶ ШАХТАР онлайн трансляція: дивитись півфінальний матч Ліги Європи 2020

Матч Інтер (Мілан) – Шахтар (Донецьк) вирішить, хто ж пройде у фінал Ліги Європи. До вашої уваги онлайн трансляція запеклого поєдинку: дивіться та вболівайте за "гірників", адже їм потрібна наша підтримка.

У своїй історії Інтер та Шахтар зустрічались лише двічі – обидва поєдинки команди провели майже 15 років тому, змагаючись за вихід у груповий етап Ліги чемпіонів. Тоді в одному матчі переміг Інтер (2:0), а інший завершився нічиєю (1:1). На кону ж сьогоднішньої гри – путівка у фінал Ліги Європи.

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Шахтар без особливих проблем подолав своїх суперників на попередніх етапах цьогорічного розіграшу ЛЄ – Бенфіку, Вольфсбург та Базель. Однак у матчі з Інтером "гірники" вважають андердогами, а букмекери не вірять в успіх команди Луїша Каштру. Утім, прогнози експертів далеко не завжди справджуються, тому ми віримо в тріумф донецького клубу, який залишився єдиним представником України в єврокубках.

АНОНС МАТЧУ ІНТЕР – ШАХТАР

Дата: 17.08.2020

17.08.2020 Коли : 22:00

: 22:00 Місце проведення: стадіон "Еспріт-Арена", Дюссельдорф

стадіон "Еспріт-Арена", Дюссельдорф Головний арбітр: Шимон Марчиняк (Польща)

Шимон Марчиняк (Польща) На якому каналі трансляція : Футбол 1

: Де дивитись онлайн безкоштовно: на сайтах livesport.ws, gooool.org

на сайтах livesport.ws, gooool.org Прогноз і ставки букмекерів: 1.78 – 4.04 – 4.84

Відзначимо, що півфінальна стадія Ліги Європи 2020 складається з однієї гри. Це означає, що переможець пари Інтер – Шахтар одразу вийде у фінал турніру, де зустрінеться з Севільєю, яка напередодні перемогла Манчестер Юнайтед. Вирішальний поєдинок ЛЄ відбудеться вже 21 серпня.

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Міланську команду вважають фаворитом півфіналу недарма. До прикладу, вартість складу Інтера становить приблизно 590 млн євро проти 130 млн у Шахтаря. Та це не найголовніше. Пройти віце-чемпіонів Італії буде надзвичайно важко, передусім, через їхню збалансовану та майстерну гру на всіх позиціях, а також досвід Антоніо Конте в єврокубках загалом. У поточному сезоні підопічні Каштру лише пару разів перетиналися з суперниками рівня "нерадзуррі" – з Аталантою й Ман Сіті – і обидва рази за сумою двох матчів "гірники" поступилися.

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Проте це аж ніяк не значить, що Шахтар не має жодних шансів. Це гра, тому вони є завжди. Тим паче, "гірники" мають за орієнтир успіх 2009 року, тому докладуть максимум зусиль, щоб таки пробитися в фінал Ліги Європи.

Стартові склади команд на півфінал ЛЄ

Інтер: Хандановіч – Годін, де Врей, Бастоні – Д'Амброзіо, Барелла, Брозовіч, Гальярдіні, Янг – Мартінес, Лукаку

Хандановіч – Годін, де Врей, Бастоні – Д'Амброзіо, Барелла, Брозовіч, Гальярдіні, Янг – Мартінес, Лукаку Шахтар: Пятов – Додо, Хочолава, Кривцов, Матвієнко – Антоніо, Степаненко – Марлос, Патрік, Тайсон – Мораєс

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