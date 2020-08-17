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ІНТЕР ▶ ШАХТАР онлайн трансляція: дивитись півфінальний матч Ліги Європи 2020
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Матч Інтер (Мілан) – Шахтар (Донецьк) вирішить, хто ж пройде у фінал Ліги Європи. До вашої уваги онлайн трансляція запеклого поєдинку: дивіться та вболівайте за "гірників", адже їм потрібна наша підтримка.
У своїй історії Інтер та Шахтар зустрічались лише двічі – обидва поєдинки команди провели майже 15 років тому, змагаючись за вихід у груповий етап Ліги чемпіонів. Тоді в одному матчі переміг Інтер (2:0), а інший завершився нічиєю (1:1). На кону ж сьогоднішньої гри – путівка у фінал Ліги Європи.
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Шахтар без особливих проблем подолав своїх суперників на попередніх етапах цьогорічного розіграшу ЛЄ – Бенфіку, Вольфсбург та Базель. Однак у матчі з Інтером "гірники" вважають андердогами, а букмекери не вірять в успіх команди Луїша Каштру. Утім, прогнози експертів далеко не завжди справджуються, тому ми віримо в тріумф донецького клубу, який залишився єдиним представником України в єврокубках.
АНОНС МАТЧУ ІНТЕР – ШАХТАР
- Дата: 17.08.2020
- Коли: 22:00
- Місце проведення: стадіон "Еспріт-Арена", Дюссельдорф
- Головний арбітр: Шимон Марчиняк (Польща)
- На якому каналі трансляція: Футбол 1
- Де дивитись онлайн безкоштовно: на сайтах livesport.ws, gooool.org
- Прогноз і ставки букмекерів: 1.78 – 4.04 – 4.84
Відзначимо, що півфінальна стадія Ліги Європи 2020 складається з однієї гри. Це означає, що переможець пари Інтер – Шахтар одразу вийде у фінал турніру, де зустрінеться з Севільєю, яка напередодні перемогла Манчестер Юнайтед. Вирішальний поєдинок ЛЄ відбудеться вже 21 серпня.
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ ГРИ ІНТЕР VS ШАХТАР ТУТ
Міланську команду вважають фаворитом півфіналу недарма. До прикладу, вартість складу Інтера становить приблизно 590 млн євро проти 130 млн у Шахтаря. Та це не найголовніше. Пройти віце-чемпіонів Італії буде надзвичайно важко, передусім, через їхню збалансовану та майстерну гру на всіх позиціях, а також досвід Антоніо Конте в єврокубках загалом. У поточному сезоні підопічні Каштру лише пару разів перетиналися з суперниками рівня "нерадзуррі" – з Аталантою й Ман Сіті – і обидва рази за сумою двох матчів "гірники" поступилися.
ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН ІНТЕР – ШАХТАР
Проте це аж ніяк не значить, що Шахтар не має жодних шансів. Це гра, тому вони є завжди. Тим паче, "гірники" мають за орієнтир успіх 2009 року, тому докладуть максимум зусиль, щоб таки пробитися в фінал Ліги Європи.
Стартові склади команд на півфінал ЛЄ
- Інтер: Хандановіч – Годін, де Врей, Бастоні – Д'Амброзіо, Барелла, Брозовіч, Гальярдіні, Янг – Мартінес, Лукаку
- Шахтар: Пятов – Додо, Хочолава, Кривцов, Матвієнко – Антоніо, Степаненко – Марлос, Патрік, Тайсон – Мораєс
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