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Інтелектуальна робота негативно впливає на здоров'я жінок
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Ризик діабету другого типу збільшується на 21% у жінок, які мають інтелектуально напружені професії. Експерти підкреслюють, що гормон стресу заважає представницям прекрасної половини людства регулювати рівень цукру в крові.
З кожним роком все більша кількість жінок обіймає керівні пости в різного роду компаніях, і ця робота вимагає чималої напруги інтелекту.
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Тепер дослідники з'ясували, що таким чином збільшується ризик розвитку діабету другого типу. Спостереження за понад 70 000 жінками старше 22 років показали, що якщо їх робота пов'язана з постійною напругою розумових сил, то ризик розвитку метаболічного розладу збільшується на 21%. На думку дослідників, у жінок набирається вага через вплив стресового гормону кортизолу. В результаті, в їх організмі виробляється менше інсуліну, необхідного для регулювання рівня цукру в крові.
Дослідники враховували харчові вподобання жінок, тому отримані результати не обов'язково пояснюються тільки так званим харчуванням-винагородою, при якому людина вживає багато солодкого для підвищення настрою.
В цілому, дослідження не змогло прямо визначити, що саме збільшує ризик діабету, але результати спостережень показують, що це не пов'язано з типовими факторами ризику хвороби.
Отже, регулярне та надмірне використання інтелекту може побічно вважатися одним з факторів, що призводять до діабету другого типу, простіше кажучи, мова йде про розумове перенапруження.
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