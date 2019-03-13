Інтелектуальна робота негативно впливає на здоров'я жінок

Ризик діабету другого типу збільшується на 21% у жінок, які мають інтелектуально напружені професії. Експерти підкреслюють, що гормон стресу заважає представницям прекрасної половини людства регулювати рівень цукру в крові.

З кожним роком все більша кількість жінок обіймає керівні пости в різного роду компаніях, і ця робота вимагає чималої напруги інтелекту.

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Тепер дослідники з'ясували, що таким чином збільшується ризик розвитку діабету другого типу. Спостереження за понад 70 000 жінками старше 22 років показали, що якщо їх робота пов'язана з постійною напругою розумових сил, то ризик розвитку метаболічного розладу збільшується на 21%. На думку дослідників, у жінок набирається вага через вплив стресового гормону кортизолу. В результаті, в їх організмі виробляється менше інсуліну, необхідного для регулювання рівня цукру в крові.

Дослідники враховували харчові вподобання жінок, тому отримані результати не обов'язково пояснюються тільки так званим харчуванням-винагородою, при якому людина вживає багато солодкого для підвищення настрою.

Надто інтелектуальна робота негативно впливає на жінок

В цілому, дослідження не змогло прямо визначити, що саме збільшує ризик діабету, але результати спостережень показують, що це не пов'язано з типовими факторами ризику хвороби.

Отже, регулярне та надмірне використання інтелекту може побічно вважатися одним з факторів, що призводять до діабету другого типу, простіше кажучи, мова йде про розумове перенапруження.

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