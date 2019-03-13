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Ці 10 речей не можна зберігати в гаманці, і ось чому
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Ми звикли зберігати в гаманці не тільки гроші, а й чимало інших важливих й не дуже речей. Однак не всіх їх безпечно носити з собою, інакше можна потрапити в халепу. Ось 10 речей, які не варто зберігати в гаманці!
1. ПІН-коди банківських карток
Очевидна порада, якої чомусь досі не всі дотримуються. Жодних листків із ПІН-кодом – навіть зашифрованим – не повинно бути у вашому гаманці. Поставте себе на місце людини, яка виявить поруч з банківськими картами щось, що хоча б віддалено нагадує чотири цифри. Не треба бути генієм, щоб зрозуміти ПІН.
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2. Паролі
Логіни і паролі від важливих сайтів теж краще запам'ятовувати або принаймні не зберігати в гаманці, який можуть вкрасти. Якщо зловмисники отримають доступ до вашої пошти, вони зможуть змінити паролі в соцмережах і просити гроші в борг у ваших знайомих або увійти в ваш електронний гаманець. Все це загрожує серйозними неприємностями.
3. Усі банківські картки
Уявіть ситуацію: у вас вкрали гаманець, в якому були всі ваші банківські картки, і їх довелося заблокувати. На перевипуск банку потрібен час. А для доступу до грошей на рахунку вам доведеться йти в касу. В офісах багатьох фінансових установ їх просто немає, значить, потрібно буде шукати відділення, де гроші можна отримати готівкою. Це зайвий клопіт.
Якщо хоча б одна картка буде лежати вдома, ви завжди зможете перевести на неї гроші за допомогою онлайн-банкінгу.
4. Усі подарункові картки
Після свят подарункових карт може зібратися досить багато. Перший порив – покласти їх в гаманець, раптом опинитеся поруч з потрібним магазином. Але якщо гаманець пропаде, відновити ці картки буде неможливо. Однак є виняток: якщо термін дії картки ось-ось закінчиться, покладіть її в гаманець, щоб скористатися нею якомога швидше.
5. Заначка
Картки приймають практично скрізь, тому немає ніяких причин носити з собою велику суму грошей. Припустимо, ви зняли з рахунку всю зарплату і поклали її в гаманець. Якщо його вкрадуть – ви залишитесь ні з чим. Краще періодично ставте в гаманець невелику кількість готівки, яку не так страшно втратити.
6. Касові чеки
Це вже питання здоров'я. У порошку, який використовують для друку на термопапері, міститься бісфенол А – токсична речовина. Із нею краще не контактувати без особливої необхідності: вона впливає на репродуктивну систему, викликає рак, спричиняє цукровий діабет і серцево-судинні захворювання.
7. Проїзний
Якщо ви втратите гаманець разом з проїзним, у вас просто не вийде дістатися до дому, а гроші, які ви поклали на транспортну картку, безслідно згорять. Це особливо актуально для тих, хто оплачує проїзд відразу на тривалий період.
8. Документи
Зазвичай злодіїв не цікавлять документи. Найчастіше паспорт або водійське посвідчення залишають на порозі відділення поліції або в найближчій сміттєвій урні. Але вам пропажа документів неабияк полоскоче нерви адже їх доведеться відновлювати.
9. Запасний ключ
Часто у гаманці можна знайти дані, за якими легко визначити адресу проживання. Наприклад, за іменем на картці вас можна знайти в соціальних мережах. Невелике розслідування – і адреса в кишені у зловмисників. Так що не варто люб'язно пропонувати їм ще й ключі від квартири – тієї самої, де гроші лежать.
10. Презерватив
Для хлопчиків-підлітків презерватив в гаманці – символ їхньої впевненості. Якщо ви старші, краще все ж покласти його в більш відповідне місце. Щоб не було неприємних сюрпризів, цей засіб контрацепції потрібно зберігати в сухому прохолодному місці і не піддавати тертю. У гаманці такі умови створити важкувато. Як результат – мікротріщини на латексі, які зведуть рівень захисту до нуля.
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