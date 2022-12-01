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Чи варто святкувати Новий рік та Різдво під час війни: поради психологів
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2022 рік став дуже важким для українців, адже нормальне життя залишилось позаду, а війна стала новою моторошною реальністю. Та з приходом зими постає питання: чи доцільно і чи можна святкувати Миколая, Різдво та Новий рік 2023.
Психологічний стан за 10 місяців війни важко назвати нормальним, адже кожного дня російські окупанти цинічно обстрілюють українські міста. Втома та стрес дають про себе знати, а прихід зимових свят викликає змішані почуття. Чи взагалі можна готуватись до святкувань, коли триває війна, а країна живе з постійними відключеннями електроенергії? Тому на платформі "Психологічна підтримка" з'явились думки експертів з цього приводу, які допоможуть краще зрозуміти власні почуття.
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Навіть невеликі радощі посилюють стимул продовжувати боротьбу
Радість – одна з базових емоцій людини, і потреба в її відчутті в нас живе з народження. З якими б складними обставинами не зіштовхнулася людина з дитинства, радість – це те, що несвідомо штовхає її приймати ті рішення, які збережуть її життя. Так вже запрограмований наш мозок, він постійно потребує і шукає стимулів, і саме радість є найприємнішою й найбажанішою в отриманні емоцією, – ділиться психологиня Марина Журбенко.
Збереження святкових ритуалів під час війни є важливим для дітей
Психологиня Майя Грещук пояснює, що потрібно витягувати людей з кризових ситуацій. Після того, як людина опиняється у відносній безпеці, дуже важливо знаходити звичні речі, щоб нормалізувати стан.
Тому якщо ви разом з дітьми оте звичне, традиційне підготування до ритуалу переходу з одного року в інший застосуєте, то мислення дитини буде тільки вдячне. Бо для неї ці приємні опорні схеми життя будуть давати можливість адаптуватися до того мінливого, непередбачуваного, але реального майбутнього в нашій країні на зараз, – наголошує вона.
Не святкувати – нормальне рішення, дослухайтесь до себе
Якщо ж у вас зовсім нема святкового настрою через відчуття болю та горя, то вам не потрібно змушувати себе вдавати радість. Варто дозволити собі проживати всі емоції, дослухатись до внутрішніх потреб, як зауважує психологиня Катерина Клюшниченко.
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