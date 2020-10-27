Instagram змінив правила публікації фото з оголеним тілом

Протягом цього тижня Instagram і Facebook оновлять правила, пов'язані з публікацією зображень оголеного людського тіла. Цього змогла домогтися модель плюс-сайз Наоме Ніколас-Вільямс. Що зміниться читайте у нашому матеріалі.

Модель Наоме Ніколас-Вільямс звинуватила Instagram у цензурі, після того, як з платформи видалили деякі її знімки, які вважалися такими, що суперечать наявним правилам. На них Наомі позує у велосипедках, прикриваючи груди руками.

Це цікаво: Як змінювалася найсексуальніша інстадіва планети Демі Роуз: фото 18+

Також соцмережа зіткнулася зі звинуваченнями у систематичній дискримінації інших темношкірих і плюс-сайз-користувачів. Їх публікації видалялися частіше, ніж точно такі ж пости, зроблені людьми зі світлою шкірою та стрункою статурою. Після цього Ніколас-Вільямс та інші активісти створили петицію, яку наразі підписали понад 22 000 людей.

"Ми розглянули проблему уважніше та зрозуміли, що в цьому випадку наші правила щодо демонстрації оголених грудей застосовувалася некоректно. Відгуки Наомі допомогли нам зрозуміти, де наші правила недостатньо добре працюють і як їх можна поліпшити", – заявили представники Instagram.

"Звичайно, в наявному алгоритмі присутній величезний расовий дисбаланс, оскільки світлошкірі користувачі отримують просування та не повинні турбуватися про цензуру своїх постів, а темношкірі користувачі все ще повинні виправдовувати свою присутність на платформі, і до цього привернули увагу керівництва Instagram", – зазначила Наоме.

Нагадаємо, на початку жовтня Instagram відзначив своє 10-річчя. На честь цього користувачам дали можливість замінити сучасну іконку сервісу на класичну у вигляді камери Polaroid.

Читайте також: Зухвала модель знялася у повністю прозорій білизні: відверті кадри (18+)