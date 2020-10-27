Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Холостячка

Instagram змінив правила публікації фото з оголеним тілом

  • 14
Правила публікування в Instagram знову змінять - фото 1
Правила публікування в Instagram знову змінять

Протягом цього тижня Instagram і Facebook оновлять правила, пов'язані з публікацією зображень оголеного людського тіла. Цього змогла домогтися модель плюс-сайз Наоме Ніколас-Вільямс. Що зміниться читайте у нашому матеріалі.

Модель Наоме Ніколас-Вільямс звинуватила Instagram у цензурі, після того, як з платформи видалили деякі її знімки, які вважалися такими, що суперечать наявним правилам. На них Наомі позує у велосипедках, прикриваючи груди руками.

Це цікаво: Як змінювалася найсексуальніша інстадіва планети Демі Роуз: фото 18+

Також соцмережа зіткнулася зі звинуваченнями у систематичній дискримінації інших темношкірих і плюс-сайз-користувачів. Їх публікації видалялися частіше, ніж точно такі ж пости, зроблені людьми зі світлою шкірою та стрункою статурою. Після цього Ніколас-Вільямс та інші активісти створили петицію, яку наразі підписали понад 22 000 людей.

"Ми розглянули проблему уважніше та зрозуміли, що в цьому випадку наші правила щодо демонстрації оголених грудей застосовувалася некоректно. Відгуки Наомі допомогли нам зрозуміти, де наші правила недостатньо добре працюють і як їх можна поліпшити", – заявили представники Instagram.

"Звичайно, в наявному алгоритмі присутній величезний расовий дисбаланс, оскільки світлошкірі користувачі отримують просування та не повинні турбуватися про цензуру своїх постів, а темношкірі користувачі все ще повинні виправдовувати свою присутність на платформі, і до цього привернули увагу керівництва Instagram", – зазначила Наоме.

Нагадаємо, на початку жовтня Instagram відзначив своє 10-річчя. На честь цього користувачам дали можливість замінити сучасну іконку сервісу на класичну у вигляді камери Polaroid.

Читайте також: Зухвала модель знялася у повністю прозорій білизні: відверті кадри (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Голосування на лавках та між матрацами: добірка епічних кабінок на місцевих виборах 2020
  • 25 жовтня, 15:23
  • 722
Чоловіча фланелева сорочка: 20 комфортних моделей для дому, роботи та подорожей
  • 25 жовтня, 19:21
  • 129
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2605146
Загрузка...
Новини