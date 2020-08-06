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Instagram запустив аналог TikTok: що таке Reels та як воно працює

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Instagram запустив аналог TikTok - фото 1
Instagram запустив аналог TikTok

Компанія Facebook офіційно запустила новий формат Stories на базі Instagram. Функція Reels дозволить записувати та редагувати 15-секундні відео. Сервіс з'явився в 50 країнах, в тому числі в США, Франції, Німеччини, Великобританії, Японії та Австралії.

Як пояснили в пресслужбі Facebook, формат недоступний у країнах, де у компанії немає прав на використання музики: "У цих країнах люди зможуть дивитися контент Reels, але не слухати музику". В українському інстаграмі також не можна використовувати музичні стікери в Stories.

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Користувачі Reels зможуть знімати відео, вибравши звук з музичної бібліотеки або записавши свою власну доріжку. З корисних функцій доступні зворотний відлік, вирівнювання відео, плавні переходи, прискорення й уповільнення контенту, вибір обкладинки.

Контент Reels публікується у стрічці або в розділі на вкладці Explore. Опубліковані відео користувач зможе побачити на сторінці профілю в спеціальній вкладці Reels. В налаштуваннях приватності можна обмежити застосування оригінального звуку і доступ до роликів.

Instagram запустив аналог TikTok: що таке Reels та як воно працює - фото 419574

Instagram тестував новий формат ще у кінці 2019 року. Тоді в Бразилії вперше з'явився формат Stories, який порівняли з музичними роликами в TikTok. Розробники вирішили тестувати функцію саме в Бразилії через особливу любов країни до музичної культури і великої кількості користувачів Instagram.

Запуск Reels стався на тлі обговорення блокування TikTok на території США. Уряд країни вважає, що дані американських користувачів, зібрані китайським додатком, можуть використовуватися проти них.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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