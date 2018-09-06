Instagram розробляє новий цікавий додаток

Instagram розробляє додаток під назвою IG Shopping, який дозволить здійснювати онлайн-покупки.

Передбачається, що програма дозволить переглядати користувачам соцмережі і товари тих продавців, на яких вони підписані. В Instagram поки не готові прокоментувати таку інформацію.

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Коли додаток стане доступним, залишається невідомо. При цьому не виключено, що проект може бути скасований ще до його запуску. За даними Facebook, зараз в Instagram зареєстровано близько 2 млн рекламодавців. У середньому четверо з п'яти користувачів стежать хоча б за одним представником будь-якого бізнесу, зазначає видання.



Розробляти програму Instagram почав у листопаді 2016 року. Раніше повідомлялося, що Instagram посилює заходи захисту користувачів. Тепер верифікацію акаунта можна зробити за запитом користувача після надання документа, що посвідчує особу.

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