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Instagram Reels хоче запозичить деякі функції TikTok

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Instagram Reels - фото 1
Instagram Reels / nerdschalk

Соціальна мережа Instagram оновлює звукові функції в Reels і робить його трохи більше схожим на TikTok.

У додаток додані три нові функції, які спрощують користувачам обмін і збереження звукових записів. Оновлення містять: новий аудіобраузер, який виділяє пісні, популярні в додатку, а також персоналізовані рекомендації, можливість зберігати звук для подальшого використання і можливість ділитися аудіосторінками в особистих повідомленнях.

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Одна з основних скарг користувачів на Reels полягає в тому, що звукові функції не настільки якісні, як в TikTok, в якому кожен може неймовірно легко отримати звук з відео іншого користувача і перетворити його на своє творіння. Хоча Reels також дозволяє своїм користувачам робити це, не було способу відстежувати звуки в додатку, тобто ключової функції TikTok.

Однак з останніми оновленнями користувачі Reels зможуть легше визначати пісні та кліпи, які зараз популярні, і додавати їх в закладки в Instagram. А надання доступу до цих аудіосторінок може допомогти іншим користувачам черпати натхнення для своїх творінь.

Instagram Reels хоче запозичить деякі функції TikTok - фото 429585

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Джерело: engadget
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