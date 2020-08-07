Абсолютно унікально: у TikTok відреагували на появу Instagram Reels

Компанія Facebook створила власний додаток Instagram Reels для коротеньких відео, який підозріло нагадує іншу платформу. Тож у TikTok не змогли не відреагувати на "молодшу копію".

Нещодавно Facebook вирішив розширити можливості своїх користувачів та презентував додаток під назвою Instagram Reels, у якому можна записувати креативні 15-секундні відео з різноманітними ефектами. Не важко здогадатись, що багатьом новинка нагадала TikTok. Тож і ця платформа не могла оминути увагою таку схожість.

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На офіційному профілі TikTok в соцмережі Twitter з'явився ретвіт з презентацією Instagram Reels і дуже милий коментар "Ну...це виглядає знайомо".

Але на цьому реакція не закінчилась, адже згодом користувачі попросили у TikTok поділитись думками з приводу появи додатку.

"Прекрасно. Приголомшливо. Абсолютно унікально. Так взагалі ніхто раніше не робив", – зазначили від імені платформи. Щоправда, коментатори нагадали, що до появи TikTok існував ще один подібний сервіс Vine, який кілька років тому припинив свою роботу.

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