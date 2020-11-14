На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Instagram представили кардинально інший дизайн: що нового
-
- 18
Інтерфейс головного екрану додатку Instagram суттєво змінили вперше за "багато років". Як зараз виглядає додаток?
На головний екран додали вкладку Reels. Це сервіс усередині самого Instagram, який дозволяє записувати відео довжиною 15 секунд, додавати до них музику і ефекти.
І ще: YouTube не випускатиме традиційний ролик з підсумками року: 2020-й виявився надто складним
За допомогою Reels можна створювати короткі відеоролики в стилі TikTok і обмінюватися ними. Є можливість вибрати музику для відео з каталогу, створити ремікси і меми, використовувати ефекти доповненої реальності. Вкладка дає доступ до колекції роликів від інших користувачів.
Також на головному екрані буде вкладка Shop. Як нагадує The Verge, сторінку покупок з можливістю оплатити їх через Facebook Pay в Instagram запустили влітку 2020 року. Вкладку, де користувач бачить лайки до своїх фото, і вкладку створення нового поста перемістили в правий верхній кут до іконки особистих повідомлень.
Це цікаво: Веселий дідусь з порохотягом розсмішив мережу (відео)
-
18:45МастерШеф 10 сезон 11 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу
-
18:19Біллі Айліш розповіла, як знімався її новий кліп Therefore I am
-
18:00Гороскоп на 15 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:42Lego випустила свій найбільший набір: у вас вдома може з'явитися свій Колізей
-
17:14Дивіться зворушливе промо фінального епізоду серіалу Надприродне
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
16:44Донька Майкла Джексона випустила дебютний альбом Wilted
-
16:16Названий найбільш ефективний спосіб продовжити життя
-
15:43Експерти DxOMark протестували камери iPhone 12 Pro: смартфон – не лідер рейтингу
-
15:19Instagram представили кардинально інший дизайн: що нового
-
14:46Porsche показала електричний фургон: виглядає футуристично
-
14:17Дрифт нового Subaru BRZ спантеличив мережу
-
13:46Трамп вперше визнав, що Байден виграв вибори
-
13:19Ексфутболіст Динамо віддав свого сина в академію Шахтаря
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:44Кім Кардашян в яскравому бікіні похвалилася осиною талією
-
12:18Чому плітки корисні для здоров'я і розвитку
-
11:45Чотири натуральних продукти, які розріджують кров
-
11:15Дивіться, як у Канаді перевозили 100-річний будинок
-
10:48Ріанна почала випускати взуття: перші фото модної новинки
-
10:20Історики знайшли сотні старовинних копій Математичних начал Ньютона
-
09:42Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 14 листопада
-
09:25Ці три несподіваних фактори знижують наш імунітет
-
08:56Неуважна наречена випадково одягла весільну сукню навиворіт: епічні фото
-
08:30Ford представив електричну версію фургона Transit
-
16:16Названий найбільш ефективний спосіб продовжити життя
-
12:18Чому плітки корисні для здоров'я і розвитку
-
09:42Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 14 листопада
-
08:137 способів схуднути без спортзалу: спробуйте і ви
- 13 листопада
-
21:5822 фрази, які говорять під час заняття сексом і спортом
-
18:30Якими будуть побачення у 2021 році: названо головні тренди
-
16:12YouTube не випускатиме традиційний ролик з підсумками року: 2020-й виявився надто складним
-
13:41У яких країнах водії зобов'язані використовувати зимову гуму: яка ситуація в Україні
-
11:15П'ятниця 13: як уникнути неприємностей у цей день
-
09:13Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 13 листопада
-
07:215 причин перенести тренування на ранок
- 12 листопада
-
20:20Найпікантніші фото моделей за тиждень, від яких важко відвести погляд (18+)
-
18:00ТОП 5 порад, як не розбити свій смартфон
-
16:22На яких авто їздить новообраний президент США Джо Байден
-
14:16Простий психологічний тест: виберіть хвилю і дізнайтесь більше про себе
-
11:205 крутих причин, чому варто вставати рано
-
09:19Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 12 листопада
-
07:23Як швидко запам'ятовувати складну інформацію: поради психологів
- 11 листопада
-
21:40ПОЛЬЩА ▶ УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись товариський матч
-
20:20Порноактори розповіли, як поєднують батьківство і роботу (18+)
-
18:50Google назвав популярні туристичні місця в Україні: куди їздили мандрівники на карантині
-
16:11В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила
-
14:53В Україні вводять карантин вихідного дня: нові обмеження
-
12:30ТОП 5 смартфонів-павербенків, які не підведуть у найвідповідальніший момент
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 листопада