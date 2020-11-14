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Instagram представили кардинально інший дизайн: що нового

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Instagram - фото 1
Instagram

Інтерфейс головного екрану додатку Instagram суттєво змінили вперше за "багато років". Як зараз виглядає додаток?

На головний екран додали вкладку Reels. Це сервіс усередині самого Instagram, який дозволяє записувати відео довжиною 15 секунд, додавати до них музику і ефекти.

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За допомогою Reels можна створювати короткі відеоролики в стилі TikTok і обмінюватися ними. Є можливість вибрати музику для відео з каталогу, створити ремікси і меми, використовувати ефекти доповненої реальності. Вкладка дає доступ до колекції роликів від інших користувачів.

Також на головному екрані буде вкладка Shop. Як нагадує The Verge, сторінку покупок з можливістю оплатити їх через Facebook Pay в Instagram запустили влітку 2020 року. Вкладку, де користувач бачить лайки до своїх фото, і вкладку створення нового поста перемістили в правий верхній кут до іконки особистих повідомлень.

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Джерело: theverge
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