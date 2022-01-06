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Instagram повертає хронологічну стрічку: де її знайти

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Instagram тестує стару стрічку новин - фото 1
Instagram тестує стару стрічку новин / Claudio Schwarz on Unsplash

Соцмережа Instagram вирішила все ж частково повернути хронологічну стрічку дописів через 5 років після її заміни. Але не все так просто.

Платформі Instagram вирішила дозволити своїх користувачам бачити дописи друзів у хронологічному порядку, хоч і забрала таку функцію ще 5 років тому, передає Радіо MAXIMUM.

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Щоправда, вибір порядку публікацій тепер зможе обирати кожен самостійно, а традиційний алгоритм демонстрації знімків залишиться основним.

Щоб вибрати хронологічну стрічку, потрібно натиснути на значок Instagram в головному меню:

Instagram повертає хронологічну стрічку: де її знайти - фото 491083

Є три варіанти:

  • Home (звичайний) – стандартна зараз стрічка, яка базується на тому, які та чиї дописи найчастіше користувач лайкав та коментував;
  • Following (підписки) – хронологічна стрічка;
  • Favorites (вибране) – дописи від профілів, які ви обрали, як ті, чиї оновлення "не хочете пропустити".

Вже зараз такі варіанти стрічки доступні для багатьох користувачів, але повномасштабний доступ для всіх буде надано вже до літа 2022.

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