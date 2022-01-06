Instagram повертає хронологічну стрічку: де її знайти

Соцмережа Instagram вирішила все ж частково повернути хронологічну стрічку дописів через 5 років після її заміни. Але не все так просто.

Платформі Instagram вирішила дозволити своїх користувачам бачити дописи друзів у хронологічному порядку, хоч і забрала таку функцію ще 5 років тому, передає Радіо MAXIMUM.

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Щоправда, вибір порядку публікацій тепер зможе обирати кожен самостійно, а традиційний алгоритм демонстрації знімків залишиться основним.

Щоб вибрати хронологічну стрічку, потрібно натиснути на значок Instagram в головному меню:

Є три варіанти:

Home (звичайний) – стандартна зараз стрічка, яка базується на тому, які та чиї дописи найчастіше користувач лайкав та коментував;

Following (підписки) – хронологічна стрічка;

Favorites (вибране) – дописи від профілів, які ви обрали, як ті, чиї оновлення "не хочете пропустити".

Testing Feed Changes



We’re starting to test the ability to switch between three different views on your home screen (two of which would give you the option to see posts in chronological order):

- Home

- Favorites

- Following



We hope to launch these soon. More to come. pic.twitter.com/9zvB85aPSp — Adam Mosseri (@mosseri) January 5, 2022

Вже зараз такі варіанти стрічки доступні для багатьох користувачів, але повномасштабний доступ для всіх буде надано вже до літа 2022.

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