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Instagram посилив правила публікації: що опинилось під забороною
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Соцмережа Instagram вирішила серйозніше взятись за різноманітну рекламу публікації та склала перелік заборонених тем. Детальніше – читайте далі.
Компанія Facebook, яка керує платформою Instagram, суворіше фільтруватиме всі рекламні дописи. Відтепер користувачам заборонено публікувати на комерційній основі пости зі згадуванням тютюну, електронних сигарет та зброї. Варто розуміти, що все це було заборонено давно, однак тепер посилились правила і публікацій з позначкою "брендований контент".
І ще: Instagram почав попереджати користувачів про фейковий і образливий контент
"Брендований контент, який просуває товари, пов’язані з вейпом, тютюном і зброєю, буде заборонений. Наша рекламна політика вже давно забороняє рекламу цих продуктів, і в найближчі тижні ми ще сильніше посилимо її", – вказується в заяві керівництва компанії.
Також зміни зачеплять і рекламу спиртного та різноманітних харчових добавок, приміром, протеїнів, вітамінів і тому подібного.
“Особливі обмеження торкнуться брендованого контенту, що просуває такі товари, як алкоголь і харчові добавки”, – йдеться в документі. Зміни набудуть чинності вже у 2020 році.
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