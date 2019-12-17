Instagram почав попереджати користувачів про фейковий і образливий контент

Instagram почав попереджати про фейковий контент користувачів по всьому світу. Правило поширюється на публікації, історії, профіль і особисті повідомлення. Соцмережа також стала повідомляти користувачів, що їхній підпис до публікації може бути образливим або принизливим.

Перевіряти контент будуть сторонні компанії. Для пошуку копій фейкових публікацій соцмережа використовує технологію зіставлення публікацій. Крім цього, якщо контент визнали фейковим у Facebook, то схожі публікації автоматично отримають таку позначку в Instagram, і навпаки.

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Публікації і рекламні кампанії політиків в Instagram під це правило не потрапляють. Їхній контент не перевірятиме соцмережа. Цей виняток журналісти назвали "узгодженим з політикою Facebook". Вони нагадали, що компанія дозволяє політикам збирати гроші і "розмазувати суперників" за допомогою фейків.

Instagram також почав попереджати користувачів, що їхній підпис до публікації може бути образливим або знущальним. Попередження з'явиться перед публікацією, але його можна проігнорувати.

Система працює за допомогою нейромережі, яка порівнює підпис з текстами, на які раніше скаржилися через образи. Функцію запустили в деяких країнах, але пообіцяли розповсюдити на весь світ в найближчі місяці.

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