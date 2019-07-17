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Apple представила емодзі, присвячені людям з інвалідністю

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Нові емодзі від Apple - фото 1
Нові емодзі від Apple / apple

Apple представила кілька нових емодзі, які покликані підкреслити різноманітність суспільства. Нові піктограми будуть доступні користувачам уже цієї осені.

Так, у новому списку з'явилися емодзі, що позначають людей з інвалідністю. Серед них – зображення людей на інвалідному візку, милицях і зі слуховим апаратом, собаки-поводиря і біонічних кінцівок.

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Apple представила емодзі, присвячені людям з інвалідністю - фото 341556
Apple представила емодзі, присвячені людям з інвалідністю - фото 341557

Також в список іконок додадуть варіації зі всіма кольорами шкіри для емодзі – всього 75 зображень. Крім цього список зображень тварин поповнять, наприклад, фламінго і орангутанг, а з їжі – вафлі, часник, масло і фалафель.

В Apple відзначили, що нові піктограми не представляють всіх форм інвалідності, проте назвали їх відправною точкою для кращої демонстрації розмаїття світу серед емодзі.

Нові зображення компанія представила в рамках Всесвітнього дня емодзі. Його неофіційно відзначають 17 липня – ця дата "встановлена" на піктограмі, що позначає календар.

Apple представила емодзі, присвячені людям з інвалідністю - фото 341555
Apple представила емодзі, присвячені людям з інвалідністю - фото 341558

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Джерело: apple
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