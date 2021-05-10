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Інстаграм і реальність: німкеня кумедно висміює блогерів (фото)

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Інстаграм і Реальність - фото 1
Інстаграм і Реальність

Соцмережі стали невіддільною частиною нашого життя, але й там вдосталь надто ідеальних людей. Тому ця креативна німкеня вирішила показати, як відрізняються кадри в Інстаграмі та у житті.

Знайомтесь, Джеральдін Вест (Geraldine West) – блогерка з Німеччини, яка регулярно висміює бездоганні та відретушовані фото в соцмережах. Тому не дивно, що за творчістю дівчини стежать понад 51 тисяча користувачів.

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Хоч ця білявка зараз зосереджує увагу на різноманітних веганських рецептах, але не відмовляється від формату "Інстаграм і Реальність". І ці кадри викликають усмішку та додають впевненості у собі. Звісно ж, і "реальність" трішки спотворена, але все створено для тих, хто цінує такий гумор.

Інстаграм і реальність: німкеня кумедно висміює блогерів (фото) - фото 458769

Інстаграм і реальність: німкеня кумедно висміює блогерів (фото) - фото 458770

Інстаграм і реальність: німкеня кумедно висміює блогерів (фото) - фото 458771

Інстаграм і реальність: німкеня кумедно висміює блогерів (фото) - фото 458772

Інстаграм і реальність: німкеня кумедно висміює блогерів (фото) - фото 458773

Інстаграм і реальність: німкеня кумедно висміює блогерів (фото) - фото 458774

Інстаграм і реальність: німкеня кумедно висміює блогерів (фото) - фото 458775

Інстаграм і реальність: німкеня кумедно висміює блогерів (фото) - фото 458776

Інстаграм і реальність: німкеня кумедно висміює блогерів (фото) - фото 458777

Інстаграм і реальність: німкеня кумедно висміює блогерів (фото) - фото 458778

Інстаграм і реальність: німкеня кумедно висміює блогерів (фото) - фото 458779

Інстаграм і реальність: німкеня кумедно висміює блогерів (фото) - фото 458780

Інстаграм і реальність: німкеня кумедно висміює блогерів (фото) - фото 458781

Інстаграм і реальність: німкеня кумедно висміює блогерів (фото) - фото 458782

Інстаграм і реальність: німкеня кумедно висміює блогерів (фото) - фото 458783

Інстаграм і реальність: німкеня кумедно висміює блогерів (фото) - фото 458784

Інстаграм і реальність: німкеня кумедно висміює блогерів (фото) - фото 458785

Інстаграм і реальність: німкеня кумедно висміює блогерів (фото) - фото 458786

Інстаграм і реальність: німкеня кумедно висміює блогерів (фото) - фото 458787

Інстаграм і реальність: німкеня кумедно висміює блогерів (фото) - фото 458788

Інстаграм і реальність: німкеня кумедно висміює блогерів (фото) - фото 458789

Інстаграм і реальність: німкеня кумедно висміює блогерів (фото) - фото 458790

Інстаграм і реальність: німкеня кумедно висміює блогерів (фото) - фото 458791

Інстаграм і реальність: німкеня кумедно висміює блогерів (фото) - фото 458792

Інстаграм і реальність: німкеня кумедно висміює блогерів (фото) - фото 458793

Інстаграм і реальність: німкеня кумедно висміює блогерів (фото) - фото 458794

Інстаграм і реальність: німкеня кумедно висміює блогерів (фото) - фото 458795

Інстаграм і реальність: німкеня кумедно висміює блогерів (фото) - фото 458796

Інстаграм і реальність: німкеня кумедно висміює блогерів (фото) - фото 458797

Інстаграм і реальність: німкеня кумедно висміює блогерів (фото) - фото 458798

Джерело фото: instagram.com/geraldinewest

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