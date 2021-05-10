Інстаграм і реальність: німкеня кумедно висміює блогерів (фото)

Соцмережі стали невіддільною частиною нашого життя, але й там вдосталь надто ідеальних людей. Тому ця креативна німкеня вирішила показати, як відрізняються кадри в Інстаграмі та у житті.

Знайомтесь, Джеральдін Вест (Geraldine West) – блогерка з Німеччини, яка регулярно висміює бездоганні та відретушовані фото в соцмережах. Тому не дивно, що за творчістю дівчини стежать понад 51 тисяча користувачів.

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Хоч ця білявка зараз зосереджує увагу на різноманітних веганських рецептах, але не відмовляється від формату "Інстаграм і Реальність". І ці кадри викликають усмішку та додають впевненості у собі. Звісно ж, і "реальність" трішки спотворена, але все створено для тих, хто цінує такий гумор.

Джерело фото: instagram.com/geraldinewest

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