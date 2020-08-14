Інстаграм і Реальність: дівчина показала, як ракурс змінює фігуру

Ні для кого не таємниця, що не можна вірити всьому, що публікують в мережі. Але блогери в Instagram продовжують створювати ілюзію ідеального. Але ця дівчина показала простий трюк, як змінити фігуру всього за секунду.

На платформі Reddit користувач з ніком bitchbettahavehoney поділився колажем, який відкриває лайфхак для жінок. За короткий час допис зібрав понад 7 тисяч балів та більше як сотню коментарів.

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Річ у тому, що на фото дівчина лише у білизні у різних позах демонструє, як змінюється її тіло. Не потрібні навіть фоторедактори, щоб за мить "схуднути" у кадрі та отримати звабливі вигини. Як зізнались користувачі, важко повірити, що навіть зміна положення спіднього здатна змінити форми.

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